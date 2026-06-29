Є чимало домашніх засобів проти колорадського жука, які справді помічні й допомагають їх вивести без жодних хімічних засобів, пише Deccoria.

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Дачники часто вдаються до посадки рослин-відлякувачів, ручного видалення жуків та личинок, а також природного обприскування. Ці шкідники є доволі проблематичними, оскільки крім картоплі, шкодять помідорам, баклажанам та перцям.

А значної шкоди завдають не дорослі жуки, а личинки, які через свою ненажерливість оголюють листя до бадилля. Коли ж рослина втрачає зелену масу, то відповідно набагато гірше росте й погано розвиває бульби.

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Як позбутися колорадських жуків?

Ручний збір личинок та жуків

Цей метод використовують городники вже дуже давно. Потрібно лише кожного дня збирати шкідників у відро, наповнене водою з миючим засобом. І хоч метод доволі затратний по часу, проте дієвий і не вимагає застосування хімічних засобів.



Ручний збір допомагає позбутися жуків з ділянки / Фото Pexels

Натуральні настої

Серед дачників популярністю користується настій полину. У відро окропу слід додати 5 – 6 подрібнених гілочок й дати суміші настоятися впродовж ночі. Вранці настій можна процідити й обприскати листя картоплі, особливо нижню сторону, де відкладаються яйця.

Настій частотілу теж дієвий завдяки алкалоїдам, які відлякують шкідників. Для приготування до 10 літрів окропу слід додати 1,5 кілограми свіжої трави й дати настоятися розчину 3 години. Після проціджування засобом можна обприскувати заражені рослини.

Крім того, добре допомагає базальтове борошно й деревна зола. У сухі дні садівники радять посипати листя тонким шаром базальтового добрива. Вони ускладнюють харчування й пересування личинок по рослині.

Які рослини посадити поруч з картоплею?

Рослини із сильним запахом ускладнюють для шкідників пошук картоплі, тому дачники радять на ділянці поруч садити

хрін;

часник;

цибулю;

чорнобривці;

коріандр;

котячу м'яту.

Такі квіти як чорнобривці та календули приваблюють комах-запилювачів та певних ворогів шкідників.

До того ж, дачники радять вдаватися до постійної сівозміни. Якщо картопля буде рости на одному й тому ж місці багато років, то сприятиме виживанню колорадських жуків, які зимують у ґрунті. Зміна місця ускладнить їм пошук картоплі.

Таким чином позбутися від шкідників картоплі можна навіть без використання хімічних пестицидів. Чим швидше вдатися до обробки, тим більша ймовірність збереження листя й отримання хорошого урожаю.