Гризуни рідко є бажаними сусідами вдома, але боротьба з ними часто буває непроста – особливо якщо з вами живуть діти чи домашні тварини. В такому випадку розкладати хімічні пастки небезпечно, пише Martha Stewart. На щастя, є кілька простих способів позбутися мишей і без них.

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Як позбутися мишей назавжди?

Ущільнювачі на місцях входу

Миші точно якось проникають у ваш дім – і першим завданням має стати саме пошук цих місць. Адже поки ви не позбудетеся щілин, гризуни повертатимуться знову і знову. Шукайте будь-які отвори чи щілини, обов'язково перевірте місця під дверима, стики даху, комунікації та вентиляційні кришки.

Приберіть джерела їжі та води

Дім є привабливим для мишей часто саме через майже необмежений доступ до води та їжі – і він залишатиметься привабливим, поки труби протікають, а у коморі лежить чимало смаколиків. Експерти радять перекласти усі сухі продукти у герметичні жорсткі контейнери – наприклад, металеві чи з товстого пластику.

А ось картонні коробки миші можуть і будуть прогризати, й те саме стосується й целофану, тож це ненадійний захист.

Зверніть увагу на підвал, горище та гараж

Миші шукають в домі місця, де люди бувають не дуже часто – і зазвичай це саме ці три приміщення. Тож особливо ретельно наводьте чистоту саме там. Позбудьтеся порожніх коробок, куп паперу та тканин тощо.

Сильні натуральні аромати

Миші багато в чому покладаються на свій нюх. І сильні аромати, як-от олія перцевої м'яти, гвоздики, евкаліпта, кориці чи й просто оцет, можуть їх відлякати. Замість ароматичних олій краще використовувати чисті ефірні олії.

А ось слабші запахи матимуть мало ефекту, або й виявляться зовсім марними.