Грызуны редко бывают желанными соседями в доме, но борьба с ними часто бывает непростой — особенно если с вами живут дети или домашние животные. В таком случае расставлять химические ловушки опасно, пишет Martha Stewart. К счастью, есть несколько простых способов избавиться от мышей и без них.

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Как избавиться от мышей навсегда?

Уплотнители на местах проникновения

Мыши точно каким-то образом проникают в ваш дом — и первой задачей должен стать именно поиск этих мест. Ведь пока вы не избавитесь от щелей, грызуны будут возвращаться снова и снова. Ищите любые отверстия или щели, обязательно проверьте места под дверями, стыки крыши, коммуникации и вентиляционные крышки.

Уберите источники пищи и воды

Дом привлекателен для мышей зачастую именно из-за практически неограниченного доступа к воде и пище — и он будет оставаться привлекательным, пока трубы протекают, а в кладовой лежит немало лакомств. Эксперты советуют переложить все сухие продукты в герметичные жесткие контейнеры — например, металлические или из толстого пластика.

А вот картонные коробки мыши могут и будут прогрызать, то же самое касается и целлофана, поэтому это ненадежная защита.

Обратите внимание на подвал, чердак и гараж

Мыши ищут в доме места, где люди бывают не очень часто — и обычно это именно эти три помещения. Поэтому особенно тщательно поддерживайте чистоту именно там. Избавьтесь от пустых коробок, куч бумаги и тканей и т. п.

Сильные натуральные ароматы

Мыши во многом полагаются на свое обоняние. И сильные ароматы, такие как масло перечной мяты, гвоздики, эвкалипта, корицы или даже просто уксус, могут их отпугнуть. Вместо ароматических масел лучше использовать чистые эфирные масла.

А вот более слабые запахи будут малоэффективны или вовсе окажутся бесполезными.