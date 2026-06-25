Что может быть неприятнее, чем обнаружить, что в черешне завелись нежелательные обитатели? Это может быстро испортить аппетит, но выбрасывать ягоды не спешите — один простой трюк поможет избавиться от червей за считанные минуты, рассказала блогер Ольга.

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Как избавиться от червяков в черешне?

Оказывается, от червей в черешне избавиться очень легко — и для этого понадобится только одна вещь, которая уже есть на кухне, — а именно соль. В таз или большую миску наберите воду, а затем слегка подсолите её.

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После этого положите черешню в эту воду и оставьте на несколько минут. Червяки сами начнут выползать из ягод, и после этого достаточно будет промыть их под проточной водой — это поможет убрать соленый привкус.



Черешню нужно промыть с солью / Фото Pexels

Но перед замачиванием черешню не помешает перебрать: удалите все помятые и испорченные плоды. Также следует удалить плодоножки и листья. На 1 литр воды следует добавлять одну столовую ложку соли.

Убедитесь, что вода полностью покрывает ягоды, и оставьте их в ней на полчаса. Если червей много, лучше оставить черешню замачиваться на целый час.

Можно ли есть черешню с червями?

Черви, которые встречаются в черешне, — это личинки вишневой мухи. Есть их, конечно же, никому не нравится, но если случайно проглотите, ничего страшного не случится — они считаются безопасными для человека.