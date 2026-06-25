Що може бути неприємнішим, ніж виявити, що в черешні завелися небажані мешканці? Це може швидко зіпсувати апетит, та викидати ягоди не поспішайте – один простий трюк допоможе позбутися червів за лічені хвилини, розповіла блогерка Ольга.

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Як позбутися черв'яків у черешні?

Виявляється, червів у черешні можна позбутися дуже легко – і для цього знадобиться тільки одна річ, що вже є на кухні – а саме сіль. В тазик чи велику миску наберіть воду, а тоді злегка підсоліть її.

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Після цього покладіть черешню в цю воду й залиште на кільканадцять хвилин. Черв'яки самі почнуть виповзати з ягід, і після цього достатньо буде промити їх під проточною водою – це допоможе прибрати солоний присмак.



Черешню потрібно помити з сіллю / Фото Pexels

Та перед замочуванням черешню не завадить перебрати: видаліть усі пом'яті й зіпсовані плоди. Також слід прибрати плодоніжки й листя. На 1 літр води слід давати одну столову ложку солі.

Переконайтеся, що вода повністю покриває ягоди, і залиште їх у ній на пів години. Якщо червів багато, краще лишити черешню замочуватися на цілу годину.

Чи можна їсти черешню з черв'яками?

Черви, що трапляються в черешні – це личинки вишневої мухи. Їсти їх, звісно ж, нікому не подобається, та якщо випадково проковтнете, біди не станеться – вони вважаються безпечними для людини.