На жаль, звичайне прання знахідок з секонд-хенду не гарантує повного зникнення запаху. Освіження за допомогою спрею чи парфумів також не дасть бажаного ефекту. Втім, це не значить, що з неприємним ароматом потрібно змиритися, пише Better Homes&Gardens.

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Як позбутися запаху секонд-хенду з одягу?

У вас може виникнути спокуса замаскувати сильний і дещо хімічний запах секонд-хенду. Але є дуже велика різниця між маскуванням та видаленням запаху. Нанесення парфумів допоможе ненадовго, але потім запах повернеться.

А ось його повне виділення означає розщеплення та змивання молекул, що викликають запах – і тільки тоді, коли ви дійдете до кореня проблеми, ви зможете по-справжньому освіжити тканину.

Отож, ось що робити, аби позбутися запаху секонд-хенду.

Проведіть попередню обробку. Неприємні запахи часто зосереджуються у певних ділянках одягу – комірцях, під пахвами, на поясі та у паховій зоні. Ці місця потрібно попередньо обробити спеціальним засобом.

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Використовуйте ароматний порошок . Також шукайте засіб, що містить ферменти і розщеплює жири, що потрапили в тканину.

. Також шукайте засіб, що містить ферменти і розщеплює жири, що потрапили в тканину. Не перевантажуйте пральну машину. Одяг не стане чистим, якщо пральна машина переповнена – залиште трохи простору для вільного руху одягу.

Але крім цих загальних порад є ще один простий лайфхак. Позбутися запахів на одязі допомагає засіб, що знайдеться практично в кожного на кухні – оцет. Він не лише виконує функцію пом'якшувача тканини, але й корисний для того, аби позбутися стійких ароматів. Склянку оцту потрібно додати прямо в барабан перед пранням.