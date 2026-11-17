Довгі пагони безколючкової ожини легко підмерзають узимку, через що кущ наступного літа взагалі може залишитися без ягід. Кілька послідовних кроків пізньої осені допоможуть зберегти бруньки неушкодженими.

Довгі пагони безколючкової ожини легко підмерзають узимку, через що кущ наступного літа взагалі може залишитися без ягід. Кілька послідовних кроків пізньої осені допоможуть зберегти бруньки неушкодженими.

Чому безколючкова ожина боїться холодів?

Довгі пагони безколючкової ожини дуже чутливі до морозів і легко підмерзають без належного догляду. Саме на цих гілках другого року формуватимуться соковиті плоди в новому сезоні, тому їх важливо зберегти цілими навіть у разі відносно теплої зими, пише Deccoria.

Як захистити ожину перед морозами / Фото unsplash

Щоб захистити рослину, роботу починають одразу після завершення збору ягід. Якщо залишити старі пагони, навесні вони не дадуть пригнути кущ і створять ризик поширення хвороб.

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Як правильно обрізати кущі восени?

Ожина плодоносить на пагонах другого року життя, після чого вони поступово відмирають. Під час санітарної чистки дотримуйтеся простих кроків:

Виріжте біля самої землі всі старі гілки, які давали врожай цього року (їх легко впізнати за короткими бічними відростками). Уважно огляньте молоді пагони: якщо помітили вдавлені пурпурові плями із сірою серединкою, зріжте уражені частини до основи. Після кожного зрізу хворої гілки протирайте лезо секатора дезінфекційним засобом, щоб не заразити сусідні рослини. На кожному кущі залиште лише 5–7 найміцніших, найтовстіших і здорових цьогорічних пагонів.

Усі обрізані залишки відразу виносьте за межі ділянки та спалюйте або викидайте, щоб не залишати збудників інфекцій під кущами.

Коли потрібен полив і чим підживити рослину?

Восени ожину поливають лише тоді, коли тривалий час не було дощів і ґрунт пересох. Перевірте землю звичайним металевим прутом: якщо він входить легко, волога не потрібна, а якщо важко – кущ слід щедро полити.

Вода має просочити землю приблизно на 30 сантиметрів, де залягає коріння. Вологий ґрунт промерзає значно повільніше за сухий. Водночас азотні добрива після червня вносити суворо заборонено, адже вони провокують ріст ніжної зеленої маси. Для зміцнення кущів підходить сульфат калію до кінця жовтня, але на легких піщаних ґрунтах цю процедуру переносять на весну, щоб дощі не вимили поживу.

Як укрити пагони та захистити коріння?

Коренева система ожини розташована близько до поверхні, тому її обов'язково захищають шаром органіки. Наступного дня після дощу або поливу насипте вздовж усього ряду близько 10 сантиметрів подрібненої кори хвойних дерев, яка підтримує потрібний рівень pH 6,0–6,5. Солому класти не можна, бо вона приваблює гризунів.

Самі пагони вкривають пізно восени, обравши сухий день із температурою кілька градусів вище нуля. На морозі деревина стає крихкою та тріскається. Гілки знімають з опор, обережно пригинають до землі, фіксують металевими скобами та накривають білим агроволокном, притиснувши краї камінням від поривів вітру.