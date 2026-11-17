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Длинные побеги бесколючковой ежевики легко подмерзают зимой, потому что куст следующим летом может вообще остаться без ягод. Несколько последовательных действий поздней осенью помогут сохранить почки невредимыми.

Почему бесшипная ежевика боится холодов?

Длинные побеги бесколючковой ежевики очень чувствительны к морозам и легко подмерзают без надлежащего ухода. Именно на этих ветках второго года будут формироваться сочные плоды в новом сезоне, поэтому их важно сохранить целыми даже в случае относительно теплой зимы, пишет Deccoria.

Как защитить ежевику перед морозами / Фото unsplash

Чтобы защитить растение, работу начинают сразу после завершения сбора ягод. Если оставить старые побеги, весной они не дадут кусту пригнуться и создадут риск распространения болезней.

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Как правильно обрезать кусты осенью?

Ежевика плодоносит на побегах второго года жизни, после чего они постепенно отмирают. Во время санитарной обрезки следуйте простым шагам:

Обрежьте у самой земли все старые ветки, которые давали урожай в этом году (их легко узнать по коротким боковым отросткам). Внимательно осмотрите молодые побеги: если заметили вдавленные пурпурные пятна с серой серединкой, срежьте пораженные части до основания. После каждого среза больной ветки протирайте лезвие секатора дезинфицирующим средством, чтобы не заразить соседние растения. На каждом кусте оставьте только 5–7 самых крепких, толстых и здоровых побегов этого года.

Все обрезанные остатки сразу выносите за пределы участка и сжигайте или выбрасывайте, чтобы не оставлять возбудителей инфекций под кустами.

Когда нужен полив и почему нужно подкормить растение?

Осенью ежевику поливают только тогда, когда долгое время не было дождей и почва пересохла. Проверьте землю обычным металлическим прутом: если он входит легко, влага не нужна, а если с трудом – куст следует обильно полить.

Вода должна пропитать почву примерно на 30 сантиметров, где находятся корни. Влажная почва промерзает значительно медленнее сухой. В то же время азотные удобрения после июня вносить строго запрещено, ведь они стимулируют рост нежной зеленой массы. Для укрепления кустов до конца октября подходит сульфат калия, но на легких песчаных почвах эту процедуру переносят на весну, чтобы дожди не вымыли питательные вещества.

Как укрыть побеги и защитить корни?

Корневая система ежевики расположена близко к поверхности, поэтому ее обязательно защищают слоем органики. На следующий день после дождя или полива насыпьте вдоль всего ряда около 10 сантиметров измельченной коры хвойных деревьев, которая поддерживает необходимый уровень pH 6,0 – 6,5. Солому класть нельзя, так как она привлекает грызунов.

Сами побеги укрывают поздней осенью, выбрав сухой день с температурой на несколько градусов выше нуля. На морозе древесина становится хрупкой и трескается. Ветки снимают с опор, осторожно пригибают к земле, фиксируют металлическими скобами и накрывают белым агроволокном, прижимая края камнями от порывов ветра.