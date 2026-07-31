Черв'яків у сливах більше не буде: простий метод захисту дерев

У теплі літні дні активізується сливова міль, а її гусениці нищать плоди на деревах. Вивести цих шкідників не зовсім просто, але можливо.

Захистити фруктові дерева можна завдяки домашнім методам, навіть не вдаючись до хімічного обприскування, пише TOP.

Як шкідники заражають сливи?

На початку серпня дачникам радять бути особливо пильними зі сливовими деревами, оскільки в цей місяць активно розвивається друге покоління плодожерки.

Маленький метелик починає літати навколо дерев у теплі літні вечори, відкладаючи яйця, з яких потім вилуплюються гусениці, які нищать плоди. Вони харчуються плодом біля кісточки, залишаючи після себе темний послід.

Червиві сливи розпізнати дуже просто. На дотик вони стають досить м’якими, опадають на землю, а на шкірці помітна гумоподібна рідина.



Плодожерки заражають достиглі плоди / Фото Pexels

Як позбутися гусениць у сливах?

Одним з найпростіших методів вберегти дерево від шкідників – обгорнути стовбур смужкою сухого картону на висоті 40 сантиметрів й закріпити її мотузкою.

Гофровані проміжки у картоні нагадають гусеницям природні схованки в корі, тому вони заховаються там і не полізуть вище в пошуках плодів. Однак цей картон час від часу потрібно змінювати на новий.

Крім того, є спеціальні фероманні пастки, які дозволяють дачникам виявляти метеликів у періоди інтенсивних польотів. Великою помилкою людей є те, що вони залишають опалі сливи з личинками на землі.

Насправді їх треба всіх зібрати, щоб зупинити розмноження шкідників та зберегти майбутній урожай.

Додатково варто розчищати землю під кроною дерева, оскільки в ній можуть зимувати личинки. Якщо дотримуватися цих простих дій, можна значно зменшити появу плодожерки на фруктових деревах.