Защитить фруктовые деревья можно с помощью домашних методов, даже не прибегая к химическому опрыскиванию, пишет TOP.

Как вредители поражают сливы?

В начале августа дачникам советуют быть особенно бдительными в отношении сливовых деревьев, поскольку в этом месяце активно развивается второе поколение плодожерки.

Маленькая бабочка начинает летать вокруг деревьев в теплые летние вечера, откладывая яйца, из которых затем вылупляются гусеницы, уничтожающие плоды. Они питаются плодом возле косточки, оставляя после себя темный помет.

Червивые сливы распознать очень просто. На ощупь они становятся довольно мягкими, опадают на землю, а на кожице заметна резиноподобная жидкость.



Плодожорки поражают созревшие плоды / Фото Pexels

Как избавиться от гусениц в сливах?

Один из самых простых способов уберечь дерево от вредителей – обернуть ствол полоской сухого картона на высоте 40 сантиметров и закрепить ее веревкой.

Гофрированные промежутки в картоне напомнят гусеницам естественные укрытия в коре, поэтому они спрячутся там и не будут ползти выше в поисках плодов. Однако этот картон время от времени нужно менять на новый.

Кроме того, существуют специальные феромонные ловушки, которые позволяют дачникам выявлять бабочек в периоды интенсивных полетов. Большой ошибкой людей является то, что они оставляют опавшие сливы с личинками на земле.

На самом деле их нужно собрать все, чтобы остановить размножение вредителей и сохранить будущий урожай.

Кроме того, следует расчищать землю под кроной дерева, поскольку в ней могут зимовать личинки. Если соблюдать эти простые меры, можно значительно сократить появление плодожерки на фруктовых деревьях.