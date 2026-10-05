Навіщо дачники кладуть каштани до картоплі: простий трюк рятує весь урожай

Багатьох людей дратують каштани, що з'являються на дорогах та у дворах восени – але мало хто знає, що вони неймовірно корисні у господарстві. Зокрема у випадку, якщо ви зберігаєте картоплю на зиму.

Щойно картопля зібрана з городу, перед дачниками постає непросте завдання: зберегти бульбу так, аби вона не почала гнити та проростати протягом зими. І у цьому несподівано на допомогу приходять каштани, пише Top.pl.

Навіщо класти каштани разом з картоплею?

Багатьом господарям вже давно відомий цікавий лайфхак, який начебто дає змогу суттєво подовжити термін зберігання врожаю – і для цього не потрібно використовувати жодні хімікати. Суть полягає в тому, що в ящики з картоплею потрібно закинути ще й жменю звичайних каштанів та жолудів.

Сирі та добре висушені каштани можуть виділяти речовини, що нібито природним чином пригнічують активний ріст паростків. Також прихильники методу переконують, що каштани навіть здатні вбирати надлишкову вологу з навколишнього середовища, а це знижує ризик появи плісняви та цвілі.

Але в народному способі можна використати не лише каштани, але й жолуді. Вони корисні у підтриманні оптимального рівня вологості, і навіть нібито можуть запобігти пересиханню та зморщуванню бульб.

Але важливо зауважити, що сучасна наука не має достатніх доказів, що цей метод справді працює. Тож розглядати його краще як народну пораду, а не гарантований спосіб тривалого зберігання. Для цього потрібно також розібратися з ідеальним температурним режимом та захистом від світла для бульби.

Покупці на Prom часто замовляють картоплю для посадки. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Як правильно зберігати картоплю?

Щоб картопля не гнила й не проростала до самої весни, необхідно правильно її зберігати. В ідеалі обрати для цього суху, прохолодну комору чи підвал з гарною вентиляцією. Температура має триматися в діапазоні 5 – 10 градусів за Цельсієм.

Надто низька температура може призвести до поганого смаку картоплі. А ось високі температури сприяють активному проростанню. Особливо часто це трапляється там, де температура перевищує оптимальні показники протягом тривалого часу.

Але також подбати потрібно і про захист від світла. Картопля, на яку впливає сонце, активніше утворює хлорофіл, і через це зеленіє. Водночас з цим може підвищитися й рівень глікоалкалоїдів, в тому числі з соланіну, що є небажаним для людини у надмірних кількостях.