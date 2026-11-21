Зимовий гардероб потребує особливого підходу, оскільки речі мають бути не лише стильними, але й теплими і практичними. У холодну пору року хочеться експериментувати з багатошаровістю, поєднувати різні фактури й створювати цікаві образи, не жертвуючи комфортом та вишуканістю.

Щоб не витрачати кожного ранку час на вибір одяг, потрібно зібрати капсульний гардероб із базових речей, пише In Journal. Вони мають легко поєднуватися між собою, бути виготовленими з якісних матеріалів та відповідати вашому стилю.

У добірці представлено 6 ключових елементів гардероба на зиму 2026 року, які допоможуть створювати різноманітні образи без зайвих покупок.

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Які речі придбати на зиму?

Пальто з овчиною

Верхній одяг з овчиною став головним трендом сезону. Особливо популярними вважаються коричневі та верблюжі відтінки. У холодні дні таке пальто все одно забезпечує належне тепло й створює ефективні образи. Таке пальто легко поєднається з базовими речима чи одягом на вечірню пору.

Плетений светр

Светр з плетінням – це вже класика, до якої ми кожного разу повертаємося з настанням холодних днів. Така модель завдяки текстурі має красивий вигляд і чудово поєднується навіть з базовими джинсами чи штанами.

Чорні штани

Класичні чорні палаццо ідеально підходять до зимових светрів та гольфів, а ще – вдало комбінуються з чоботами, уггами та будь-яким верхнім одягом. Зі штанами чудово стилізуються пуховики, дублянки та шуби.

Чоботи на плоскій підошві

Зимовий сезон складно уявити без чобіт на плоскій підошві. Серед актуальних моделей цієї зими – взуття чорного або коричневого кольору, яке найкраще зі всім поєднується.

В’язана сукня

Взимку ми звикли носити трикотажні костюми, але в’язані сукні також мають доволі красивий вигляд. Вони зручні, жіночні та елегантні, тому ідеально підійдуть до особливих випадків на холодну пору року.

Шкіряні рукавиці

Рукавиці – необхідна річ в зимову пору року. Цей аксесуар ніколи не виходить з моди, а якщо вони ще й шкіряні – тоді точно будуть в центрі уваги. Рукавиці захищають руки від холоду й додають елегантності пальту, шубі чи дублянці.

Капсульний гардероб на зиму – це можливість отримати стильні та практичні образи без необхідності постійно купувати нові речі. Достатньо обрати кілька базових елементів, які гармонійно поєднуються між собою.