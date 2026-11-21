Капсульный гардероб на зиму / Фото из инстаграма @eviwave
Зимний гардероб требует особого подхода, поскольку вещи должны быть не только стильными, но и теплыми, а также практичными. В холодное время года хочется экспериментировать с многослойностью, сочетать разные фактуры и создавать интересные образы, не жертвуя комфортом и изысканностью.
Чтобы не тратить каждое утро время на выбор одежды, нужно собрать капсульный гардероб из базовых вещей, пишет In Journal. Они должны легко сочетаться друг с другом, быть изготовлены из качественных материалов и соответствовать вашему стилю.
В подборке представлены 6 ключевых элементов гардероба на зиму 2026 года, которые помогут создавать разнообразные образы без лишних покупок.
Какие вещи купить на зиму?
Пальто с овчиной
Верхняя одежда с овчиной стала главным трендом сезона. Особенно популярны коричневые и верблюжьи оттенки. В холодные дни такое пальто все равно обеспечивает должную теплоту и создает эффектные образы. Такое пальто легко сочетается с базовыми вещами или одеждой для вечернего выхода.
Плетеный свитер
Свитер с плетением – это уже классика, к которой мы каждый раз возвращаемся с наступлением холодных дней. Такая модель благодаря текстуре выглядит красиво и прекрасно сочетается даже с базовыми джинсами или штанами.
Черные штаны
Классические черные палаццо идеально подходят к зимним свитерам и гольфам, а также удачно сочетаются с сапогами, уггами и любой верхней одеждой. С штанами прекрасно смотрятся пуховики, дубленки и шубы.
Сапоги на плоской подошве
Зимний сезон сложно представить без сапог на плоской подошве. Среди актуальных моделей этой зимы – обувь черного или коричневого цвета, которая лучше всего сочетается со всем.
Вязаное платье
Зимой мы привыкли носить трикотажные костюмы, но вязаные платья также выглядят довольно красиво. Они удобные, женственные и элегантные, поэтому идеально подойдут для особых случаев в холодное время года.
Кожаные перчатки
Варежки – незаменимая вещь в зимнее время года. Этот аксессуар никогда не выходит из моды, а если они еще и кожаные – тогда точно будут в центре внимания. Варежки защищают руки от холода и придают элегантности пальто, шубе или дублянке.
Капсульный гардероб на зиму – это возможность создавать стильные и практичные образы без необходимости постоянно покупать новые вещи. Достаточно выбрать несколько базовых элементов, которые гармонично сочетаются друг с другом.
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