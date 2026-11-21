Adv

Чтобы не тратить каждое утро время на выбор одежды, нужно собрать капсульный гардероб из базовых вещей, пишет In Journal. Они должны легко сочетаться друг с другом, быть изготовлены из качественных материалов и соответствовать вашему стилю.

В подборке представлены 6 ключевых элементов гардероба на зиму 2026 года, которые помогут создавать разнообразные образы без лишних покупок.

Реклама / Зібрати увесь капсульний гардероб на зиму можна на Prom. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення. Покупці на Prom часто замовляють светри, головні убори, шарфи, взуття та верхній одяг. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Реклама /

Какие вещи купить на зиму?

Пальто с овчиной

Верхняя одежда с овчиной стала главным трендом сезона. Особенно популярны коричневые и верблюжьи оттенки. В холодные дни такое пальто все равно обеспечивает должную теплоту и создает эффектные образы. Такое пальто легко сочетается с базовыми вещами или одеждой для вечернего выхода.

Плетеный свитер

Свитер с плетением – это уже классика, к которой мы каждый раз возвращаемся с наступлением холодных дней. Такая модель благодаря текстуре выглядит красиво и прекрасно сочетается даже с базовыми джинсами или штанами.

Черные штаны

Классические черные палаццо идеально подходят к зимним свитерам и гольфам, а также удачно сочетаются с сапогами, уггами и любой верхней одеждой. С штанами прекрасно смотрятся пуховики, дубленки и шубы.

Сапоги на плоской подошве

Зимний сезон сложно представить без сапог на плоской подошве. Среди актуальных моделей этой зимы – обувь черного или коричневого цвета, которая лучше всего сочетается со всем.

Вязаное платье

Зимой мы привыкли носить трикотажные костюмы, но вязаные платья также выглядят довольно красиво. Они удобные, женственные и элегантные, поэтому идеально подойдут для особых случаев в холодное время года.

Кожаные перчатки

Варежки – незаменимая вещь в зимнее время года. Этот аксессуар никогда не выходит из моды, а если они еще и кожаные – тогда точно будут в центре внимания. Варежки защищают руки от холода и придают элегантности пальто, шубе или дублянке.

Капсульный гардероб на зиму – это возможность создавать стильные и практичные образы без необходимости постоянно покупать новые вещи. Достаточно выбрать несколько базовых элементов, которые гармонично сочетаются друг с другом.