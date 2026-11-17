Мокрий сніг налипає на хвою, обтяжує гілки й відгинає їх донизу. Молоді туї та ялівці після сильного снігопаду іноді втрачають форму, а окремі гілки розщеплюються або ламаються під вагою снігу.

Зменшити ризик допомагає обв’язування крони м’яким шпагатом. Особливої уваги потребують вузькі, вертикальні рослини з кількома стовбурцями: під навантаженням вони розходяться в різні боки.

Як правильно зв’язати гілки молодих хвойних?

Обмотати крону шпагатом по спіралі для захисту від розломів під вагою снігу радять фахівці Нью-Йоркського ботанічного саду. Такий спосіб, зокрема, підходить для туй і тисів: обв’язка підтримує гілки та стримує їхнє відгинання донизу.

Підготуйте м’який садовий шпагат або тканинні смужки. Матеріал має утримувати гілки без сильного стискання. Обв’язування проводьте заздалегідь, до зимових снігопадів.

Порядок роботи такий:

Закріпіть кінець шпагату в нижній частині стовбура вільною петлею.

Обережно наблизьте гілки до їхнього природного вертикального положення.

Проведіть шпагат навколо крони по спіралі знизу догори, підтримуючи гілки на різній висоті.

Закріпіть обв’язку та перевірте натяг: шпагат не повинен врізатися в кору або перетискати пагони.

Що робити з туями зимою / Фото Pixabay

Сильно стягувати рослину у вузький пучок не потрібно. Завдання обв’язки – підтримувати крону, зберігаючи природне положення гілок.

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Що робити зі снігом на вже обв’язаній рослині?

Обв’язка знижує ризик пошкоджень, проте після рясного снігопаду крону все одно варто оглянути. Важкий сніг, який ще не примерз до хвої, обережно приберіть м’якою щіткою або віником. Рухайтеся знизу догори, злегка піднімаючи гілку, без ударів і різкого струшування.

Крижану кірку не збивайте й не віддирайте від пагонів. Разом із льодом легко пошкодити хвою та зламати гілки, тому обмерзлу рослину залиште до природного відтавання. Ранньою весною зніміть шпагат. Сезонну обв’язку не варто залишати на рослині протягом усього року: вона потребує простору для подальшого росту.