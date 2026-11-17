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Снизить риск помогает обвязка кроны мягким шпагатом. Особого внимания требуют узкие, вертикальные растения с несколькими стволиками: под нагрузкой они расходятся в разные стороны.

Как правильно связать ветви молодых хвойных деревьев?

Обмотать крону шпагатом по спирали для защиты от изломов под тяжестью снега советуют специалисты Нью-Йоркского ботанического сада. Такой способ, в частности, подходит для туй и тисов: обвязка поддерживает ветви и сдерживает их отгибание вниз.

Подготовьте мягкий садовый шпагат или тканевые полоски. Материал должен удерживать ветви без сильного сдавливания. Обвязку проводите заранее, до зимних снегопадов.

Порядок работы такой:

Закрепите конец шпагата в нижней части ствола свободной петлей.

Осторожно приведите ветви в их естественное вертикальное положение.

Проведите шпагат вокруг кроны по спирали снизу вверх, поддерживая ветви на разной высоте.

Закрепите обвязку и проверьте натяжение: шпагат не должен врезаться в кору или пережимать побеги.

Что делать с туями зимой / Фото Pixabay

Сильно стягивать растение в узкий пучок не нужно. Задача обвязки – поддерживать крону, сохраняя естественное положение ветвей.

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Что делать со снегом на уже обвязанном растении?

Обвязка снижает риск повреждений, однако после обильного снегопада крону все равно стоит осмотреть. Тяжелый снег, который еще не примерз к хвое, осторожно удалите мягкой щеткой или веником. Двигайтесь снизу вверх, слегка приподнимая ветку, без ударов и резкого встряхивания.

Ледяную корку не сбивайте и не отдирайте от побегов. Вместе со льдом легко повредить хвою и сломать ветки, поэтому обмерзшее растение оставьте до естественного оттаивания. Ранней весной снимите шпагат. Сезонную обвязку не стоит оставлять на растении в течение всего года: ему нужно пространство для дальнейшего роста.