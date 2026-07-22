Туфлі Prada за 191 гривню і Dolce & Gabbana за 200: як інфлюенсерка полює на люкс у секондах

Усе більше українців підходять до свідомого шопінгу, коли їхні образи доповнює вінтажне вбрання та одяг з секонд-хендів. Це не лише можливість добряче заощадити, а й чудова нагода яскраво виділитись з-поміж інших, хто в гонитві за трендами перетворюється на клонів з мас-маркету.

24 Канал поспілкувався з Анастасією Пилипенко, інфлюенсеркою та засновницею бренду авторських прикрас Pylypenko Handmade. Вона розповіла нам про свої найбільш вдалі знахідки на секонд-хенді, які речі не купує на "барахолках", а також про те, на що звертає увагу під час вибору одягу та як не скуповувати всі бренди на стоках.

Анастасія любить вінтаж, колір, підбори, багато прикрас, а також жіночі образи. Вона прагне надихати людей проявляти себе, а також не думати про те, що подумають інші. За словами інфлюенсерки, не потрібно боятись експериментувати.

Помилятись, шукаючи себе та своє, – нормально, адже так ми прогресуємо,

– підкреслила вона.

З чого почалась цікавість до речей із секонду?

Гортаючи ваш інстаграм, одразу й не скажеш, що більшість ваших образів – це вінтажні речі та одяг із секонд-хенду. З чого все почалося?

Все почалось з дуже банального – бажання виділятись та відсутність грошей на те, що подобається.

Пам'ятаю, як у старших класах ми з мамою приїхали у Київ і випадково потрапили на секонд-хенд на Героїв Дніпра (зараз його уже давно немає). І там ми придбали мені першу кофтинку Zara. Звісно ж, тоді було соромно зізнатись, що це одяг із секонду, тож довелось казати подружкам, що це тітка з Києва передала.

Але з часом стає байдуже на те, що кажуть люди. І коли заявляють гроші – залишається першочергове "бажання виділятись та бути не такою як усі". Тож саме тому я продовжую ходити на секонд, бо це місце, де можна знайти унікальні речі, унікальні фасони. Щось, що існує лише у єдиному екземплярі. І мені здається, що виробляється дофамін, коли знаходиш щось прикольне.

На секонді часто можна знайти унікальні речі / Фото надані Анастасією

Люди не вірили, що це справжні знахідки

Якими були ваші найвдаліші знахідки, коли ви буквально казали собі: "Оце так урвала"?

Ох, насправді мені мало потрібно для щастя: щось вінтажне, щось яскраве, щось мого розміру – все, я задоволена. Але якщо пройтись по окремих знахідках, то можу відзначити вінтажні туфлі Prada початку 2000-х років. Відео з ними у тіктоці набрало 2,4 мільйона переглядів, а обійшлись вони мені 191 гривню. Було, звісно ж, багато негативних коментарів, але на захват від туфель це не впливає.

Ролик з туфельками Prada набрав мільйони переглядів: дивіться відео

Також я маю кілька речей від бренду escada – як на мене, вони робили найкрасивіші речі раніше – це золотистий масивний пасок за 150 гривень та блуза, розшита бісером, за 650 гривень. Також маю золоті туфлі Dolce & Gabbana за 200 гривень – от це дійсно урвала! Глядачі у тіктоці писали, що це неможливо, і що це я сама їх принесла на секонд і видаю за знахідку.

На що звертати увагу та що не купує на секондах Анастасія?

На що ви дивитеся в першу чергу, коли обираєте річ у секонд-хенді: тканину, крій, брендову бирку чи потенціал для стилізації?

Дивлюсь на багато речей. Склад у першу чергу. Якщо це шовк – то беззаперечно так! Особливо у секонд-хендах на вагу. Шовкові речі дійсно коштують там копійки. І те ж саме стосується вовни та мохеру. Потім оцінюю фасон. Чи він мій, чи пасує мені. І потім уже дивлюсь на бренд, крій і так далі.

Взагалі, є дуже гарне правило, за яким можна контролювати себе та свої покупки. Якщо перед вами річ, у якій ви не впевнені, але це бренд – запитайте себе, чи взяли б ви її, якби там не було бирки. І так не буде зайвих покупок, і цей "бренд" не буде просто так валятись у шафі.

Які речі найчастіше виглядають "дорого" після вдалої стилізації, хоча придбані за копійки?

От це у мене зазвичай і виходить, що шовкові речі. Сам по собі шовк доволі дорога тканина. І виглядає він дорого. Теж саме оксамит із шовком у складі. Це дуже дорого виглядає завжди. На секонді такі речі виглядають дуже непривабливо, пом'яті. А уже коли образ готовий, то річ важко впізнати.

Вдала стилізація часом важливіша за саму річ / Фото надані Анастасією

Також великий резонанс робить ціна: чим дешевше – тим більший шок. Що навіть блуза за 20 гривень може виглядати дорого. Головне те, з якою подачею її нести. Як доповнений образ. І взагалі, я вважаю, що це людина красить одяг. І без різниці, скільки він коштує, де був придбаний – головне подача та наявність власного стилю.

Які помилки найчастіше роблять люди, коли намагаються зібрати стильний образ із речей із секонду?

Складне запитання. Думаю, що проблема все ж не в місці, де людина складає та купує свій образ. Як і на секонді, так і у магазинах мас-маркету – головна помилка, як на мене, – погоня за швидкоплинними трендами. Бажання бути як хтось, не мати свій стиль та характер в образах – ось це і буде загальна помилка для всіх.

Якщо говорити уже саме про секонд – то не варто купувати якісь уже дуже поношені речі в ковтунцях. Це просто виглядає неохайно незалежно від того, звідки річ. А взагалі секонд – це найкраще місце для експериментів зі стилем, для пошуку себе та свого стилю з мінімальними витратами.

На чому в секонд-хенді можна економити без втрати якості, а на чому краще не скупитися?

Я не купую на секонді спортивне взуття, кросівки. Особисто мені не щастить з цим. Колись придбала кросівки, один раз вийшла – вони розлізлись і все. Тому купую спортивне взуття лише в спеціалізованих магазинах.

Також білі футболки. От вони ніби і є, але постійно буде нюанс. То уже дуже запрана, то жовті плями. Не щастить ніколи. А от на вовну, мохер, шовк щастить.

Що ви порадили б людині, яка хоче почати шопитися в секонд-хенді, але боїться, що не зможе знайти нічого справді стильного?

Не потрібно робити висновки по одному дні чи одному конкретному секонді. Найважливіше – це регулярність. Я теж не щодня натрапляю на люксові знахідки. І це нормально.

Потрібно знати коли у магазині оновлення товару, як часто. Я ходжу здебільшого у перший день, тоді шансів натрапити на вау-знахідку більше. Тож потрібно просто ходити регулярно, гарно роздивлятись речі, які представлені у магазині, і візуалізувати свої знахідки.