24 Канал пообщался с Анастасией Пилипенко, инфлюенсершей и основательницей бренда авторских украшений Pylypenko Handmade. Она рассказала нам о своих самых удачных находках в секонд-хенде, что она не покупает на "барахолках", а также о том, на что она обращает внимание при выборе одежды и как не скупать все бренды на распродажах.

Анастасия любит винтаж, цвет, каблуки, много украшений, а также женственные образы. Она стремится вдохновлять людей проявлять себя, а также не думать о том, что подумают другие. По словам инфлюенсерши, не нужно бояться экспериментировать.

Ошибаться, ища себя и свое, – это нормально, ведь так мы развиваемся,

– подчеркнула она.

Почему начался интерес к вещам из секонд-хенда?

Листая ваш инстаграм, сразу и не скажешь, что большинство ваших образов – это винтажные вещи и одежда из секонд-хенда. С чего все началось?

Все началось с очень банального – желания выделиться и отсутствия денег на то, что нравится.

Помню, как в старших классах мы с мамой приехали в Киев и случайно попали в секонд-хенд на улице Героев Днепра (сейчас его уже давно нет). И там мы купили мне первую кофточку Zara. Конечно же, тогда было стыдно признаться, что это одежда из секонд-хенда, поэтому приходилось говорить подругам, что ее передала тетя из Киева.

Но со временем становится все равно, что говорят люди. И когда в дело вступают деньги – на первом месте остается "желание выделяться и быть не такой, как все". Именно поэтому я продолжаю ходить в секонд-хенд, ведь это место, где можно найти уникальные вещи, уникальные фасоны. То, что существует только в единственном экземпляре. И мне кажется, что при нахождении чего-то прикольного вырабатывается дофамин.

В секонд-хенде часто можно найти уникальные вещи / Фото предоставлены Анастасией

Люди не верили, что это настоящие находки

Какими были ваши самые удачные находки, когда вы буквально говорили себе: "Вот это урвала"?

Ох, на самом деле мне мало нужно для счастья: что-то винтажное, что-то яркое, что-то моего размера – и все, я довольна. Но если перечислить отдельные находки, то могу отметить винтажные туфли Prada начала 2000-х годов. Видео с ними в TikTok набрало 2,4 миллиона просмотров, а обошлись они мне в 191 гривну. Было, конечно же, много негативных комментариев, но на восторг от туфель это не влияет.

Ролик с туфлями Prada набрал миллионы просмотров: смотрите видео

Также у меня есть несколько вещей от бренда Escada – на мой взгляд, раньше они делали самые красивые вещи – это золотистый массивный пояс за 150 гривен и блуза, расшитая бисером, за 650 гривен. Еще у меня есть золотые туфли Dolce & Gabbana за 200 гривен – вот это действительно удача! Зрители в TikTok писали, что это невозможно, и что это я сама принесла их в секонд-хенд и выдаю за находку.

На что обращать внимание и что не покупает в секонд-хендах Анастасия?

Что вы смотрите в первую очередь, когда выбираете вещь в секонд-хенде: на ткань, крой, брендовую бирку или потенциал для стилизации?

Смотрю на многое. В первую очередь – на состав. Если это шелк – то однозначно да! Особенно в секонд-хендах, где вещи продаются на вес. Шелковые вещи там действительно стоят копейки. То же самое касается шерсти и мохера. Затем оцениваю фасон. Подходит ли он мне, идет ли мне. И уже потом смотрю на бренд, крой и так далее.

Вообще, есть очень хорошее правило, с помощью которого можно контролировать себя и свои покупки. Если перед вами вещь, в которой вы не уверены, но это бренд – спросите себя, взяли бы вы ее, если бы на ней не было бирки. Так не будет лишних покупок, и этот "бренд" не будет просто так валяться в шкафу.

Какие вещи чаще всего выглядят "дорого" после удачной стилизации, хотя и куплены за копейки?

Вот у меня обычно получается так с шелковыми вещами. Сам по себе шелк – довольно дорогая ткань. И выглядит он дорого. То же самое с бархатом с добавлением шелка. Это всегда выглядит очень дорого. В секонд-хенде такие вещи выглядят очень непривлекательно, помятыми. А вот когда образ готов, вещь трудно узнать.

Удачная стилизация порой важнее самой вещи / Фото предоставлены Анастасией





Также большой резонанс вызывает цена: чем дешевле – тем сильнее шок. Что даже блузка за 20 гривен может выглядеть дорого. Главное – с какой подачей ее носить. Как дополнен образ. И вообще, я считаю, что именно человек украшает одежду. И неважно, сколько она стоит, где была куплена – главное, подача и наличие собственного стиля.

Какие ошибки чаще всего допускают люди, когда пытаются собрать стильный образ из вещей из секонд-хенда?

Сложный вопрос. Думаю, что проблема все же не в том, где человек подбирает и покупает свой образ. И в секонд-хенде, и в магазинах масс-маркета главная ошибка, на мой взгляд, – погоня за мимолетными трендами. Желание быть как кто-то другой, не иметь своего стиля и индивидуальности в образах – вот это и будет общей ошибкой для всех.

Если говорить уже именно о секонд-хенде, то не стоит покупать какие-то слишком поношенные вещи в катышках. Это просто выглядит неаккуратно, независимо от того, откуда вещь. А вообще секонд-хенд – это лучшее место для экспериментов со стилем, для поиска себя и своего стиля с минимальными затратами.

На чем в секонд-хенде можно экономить без потери качества, а на чем лучше не скупиться?

Я не покупаю в секонд-хенде спортивную обувь, кроссовки. Лично мне с этим не везет. Когда-то купила кроссовки, один раз вышла – они развалились и все. Поэтому покупаю спортивную обувь только в специализированных магазинах.

Также белые футболки. Вот они вроде бы и есть, но всегда найдется какой-то нюанс. То слишком застиранная, то с желтыми пятнами. Никогда не везет. А вот с шерстью, мохером и шелком везет.

Что бы вы посоветовали человеку, который хочет начать ходить по секонд-хендам, но боится, что не сможет найти ничего по-настоящему стильного?

Не нужно делать выводы по одному дню или одному конкретному секонд-хенду. Самое главное – это регулярность. Я тоже не каждый день нахожу роскошные находки. И это нормально.

Нужно знать, когда в магазине обновляется ассортимент и как часто. Я хожу в основном в первый день, тогда шансов наткнуться на потрясающую находку больше. Поэтому нужно просто ходить регулярно, внимательно рассматривать вещи, представленные в магазине, и представлять себе свои находки.