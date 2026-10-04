Ніколи не садіть ці дерева біля будинку: фундамент може постраждати

Кілька дерев можуть досить швидко створити серйозні проблеми для будинку, і всього через кілька років після посадки. Тож краще остерігатися їх та просто не садити заблизько до дому.

Дерева прикрашають сад, подвір'я, дають тінь та прохолоду – але деякі види можуть завдати несподіваної шкоди. І особливо якщо посадити їх надто близько до фундаменту будинку, пише Infobae.

Які дерева не варто садити біля дому?

Небезпека деяких видів дерев полягає у тому, що наслідки неправильної посадки стають очевидними далеко не одразу. В перші роки після посадки дерево може видаватися досить безпечним – але за 5 – 10 років його коренева система потрохи розростеться, і ось тоді вже з'являються справжні проблеми: тріщини в стінах, пошкодження тротуарів та проблеми з підземними комунікаціями.

Тож ось кілька дерев, які краще не садити у безпосередній близькості до дому

Платан

Дерево має поверхневу кореневу систему, і вона активно розростається недалеко від поверхні ґрунту. Дуже швидко коріння може підняти плитку чи пошкодити тротуар біля дому.

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Плакуча верба

Популярне серед українців дерево добре відомо тим, що росте там, де є достатньо вологи – тож коріння може почати рости в напрямку підземних джерел. І воно здатне потрапити навіть до водопровідних чи каналізаційних труб, і згодом пошкодити їх.

Тополя

Як і верба, це дерево має неймовірно сильну кореневу систему, що потребує багато води. Коріння часто проникає до підземних комунікацій та створює проблеми з трубами.

Евкаліпт

Одна з переваг евкаліпта – він швидко росте. Але для цього дерево споживає дуже багато води, а коренева система може сильно змінювати вологість ґрунту біля фундаменту. І в деяких випадках посадка евкаліпта може навіть призвести до появи тріщин у стінах будинку.

Фікус

Попри те, що фікус має дуже декоративний вигляд, це рослина з неймовірно потужною кореневою системою. Тож експерти попереджають, що краще не садити його поряд з домом. Коріння може проникнути у різні тріщини та призвести до пошкодження стін та фундаменту.