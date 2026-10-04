Деревья украшают сад, двор, дают тень и прохладу – но некоторые виды могут нанести неожиданный вред. Особенно если посадить их слишком близко к фундаменту дома, пишет Infobae.

Какие деревья не стоит сажать возле дома?

Опасность некоторых видов деревьев заключается в том, что последствия неправильной посадки становятся очевидными далеко не сразу. В первые годы после посадки дерево может казаться вполне безопасным – но через 5–10 лет его корневая система постепенно разрастется, и вот тогда уже появляются настоящие проблемы: трещины в стенах, повреждения тротуаров и проблемы с подземными коммуникациями.

Итак, вот несколько деревьев, которые лучше не сажать в непосредственной близости от дома

Платан

Дерево имеет поверхностную корневую систему, которая активно разрастается недалеко от поверхности почвы. Очень быстро корни могут приподнять плитку или повредить тротуар возле дома.

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Плакучая ива

Популярное среди украинцев дерево хорошо известно тем, что растет там, где достаточно влаги – поэтому корни могут начать расти в направлении подземных источников. И они способны проникнуть даже в водопроводные или канализационные трубы и впоследствии повредить их.

Тополь

Как и ива, это дерево обладает невероятно сильной корневой системой, требующей большого количества воды. Корни часто проникают в подземные коммуникации и создают проблемы с трубами.

Эвкалипт

Одно из преимуществ эвкалипта – он быстро растет. Но для этого дерево потребляет очень много воды, а корневая система может сильно изменять влажность почвы у фундамента. И в некоторых случаях посадка эвкалипта может даже привести к появлению трещин в стенах дома.

Фикус

Несмотря на то, что фикус имеет очень декоративный вид, это растение с невероятно мощной корневой системой. Поэтому эксперты предупреждают, что лучше не сажать его рядом с домом. Корни могут проникнуть в различные трещины и привести к повреждению стен и фундамента.