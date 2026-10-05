Ці 5 квітів не варто садити на могилі: вони приносять проблеми

Зазвичай на могилі радять висаджувати квіти, що мають простий вигляд та не особливо вишукані. Але є й більш практичний момент: рослини на кладовищі не повинні потребувати особливого догляду та частого поливу.

Перед висадкою квітів на могилі слід зважити на кілька моментів. Наприклад, не варто садити надто строкаті чи яскраві рослини, адже вони можуть привабити вандалів. Окрім того, можуть вкрасти і рослини у вазонах, а також такі варіанти не відзначаються стійкістю. 24 Канал розповідає, які квіти краще не садити на могилі.

Які рослини не варто садити на могилі?

Суворих правил щодо того, які рослини не варто садити на могилі, насправді не існує. Але є певний перелік рослин, які вирощувати на кладовищі не заведено – і зазвичай до нього потрапляють квіти з великим бутоном.

Деякі види надто складні у догляді, інші краще підходять для саду.

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Троянди

Ці квіти дуже красиві, і чимало людей їх обожнюють, але на цвинтарі краще їх не садити. Причина полягає в тому, що найчастіше саме на троянди вандали звертають увагу передусім.

Але також троянди є вибагливими кущами, і для того, аби вони процвітали, їм потрібний дуже якісний догляд.

Еустома

Нагадує ця квітка троянду, але не має колючок. Садять на могилах такі квіти дуже рідко – можливо, саме через їхню красу.

Вербена

Оригінальна та певною мірою навіть містична квітка фігурує у великій кількості легенд та переказів. З цієї причини на кладовищі радять її не садити.



Вербену зазвичай не садять на кладовищі / Фото Pexels

Дельфініум

Причина, чому дельфініум краще не садити на кладовищі, дуже практична – ця рослина потребує чимало догляду. Дельфініум також вибагливий до ґрунту, а на цвинтарі не завжди вдається знайти той тип, що вам потрібний.

Астильба

Ця квітка має ще й іншу назву – квітуча трава. Зазвичай її не садять на кладовищі, адже вона досить строката, а ці радісні та яскраві відтінки мають не дуже доречний вигляд на цвинтарі.

Ще один нюанс, про який точно варто пам'ятати – краще не висаджувати біля могили саджанці дерев. Коренева система рослини може дуже швидко розростися – і в такому випадку нагробок пошкодиться.