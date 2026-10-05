Перед тем как посадить цветы на могиле, следует учесть несколько моментов. Например, не стоит сажать слишком пестрые или яркие растения, ведь они могут привлечь вандалов. Кроме того, могут украсть и растения в вазонах, а также такие варианты не отличаются устойчивостью. 24 Канал рассказывает, какие цветы лучше не сажать на могиле.

Какие растения не стоит сажать на могиле?

Строгих правил относительно того, какие растения не стоит сажать на могиле, на самом деле не существует. Но есть определенный перечень растений, которые не принято выращивать на кладбище – и обычно в него попадают цветки с большими бутонами.

Некоторые виды слишком сложны в уходе, другие лучше подходят для сада.

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Розы

Эти цветки очень красивы, и многие люди их обожают, но на кладбище их лучше не сажать. Причина заключается в том, что чаще всего именно на розы вандалы обращают внимание в первую очередь.

Кроме того, розы – прихотливые кустарники, и для того, чтобы они цвели, им нужен очень качественный уход.

Эустома

Этот цветок напоминает розу, но не имеет шипов. Сажают такие цветы на могилах очень редко – возможно, именно из-за их красоты.

Вербена

Оригинальный и в некоторой степени даже мистический цветок фигурирует в большом количестве легенд и преданий. По этой причине на кладбище советуют его не сажать.



Вербену обычно не сажают на кладбище / Фото Pexels

Дельфиниум

Причина, почему дельфиниум лучше не сажать на кладбище, очень практична – это растение требует немалого ухода. Дельфиниум также прихотлив к почве, а на кладбище не всегда удается найти что-то, что вам нужно.

Астильба

У этого цветка есть еще одно название – цветущая трава. Обычно ее не сажают на кладбище, ведь она довольно пестрая, а эти радостные и яркие оттенки выглядят не совсем уместно на кладбище.

Еще один нюанс, о котором точно стоит помнить – лучше не высаживать возле могилы саженцы деревьев. Корневая система растения может очень быстро разрастись – и в таком случае надгробие будет повреждено.