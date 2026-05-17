Окраса клумби: які квіти висадити у червні та липні, щоб добре прижилися

Найкращим часом для робіт на клумбі вважають весну. Водночас деякі квіти можна сміливо висаджувати влітку. Вони розквітнуть ще до настання осені та стануть справжньою окрасою клумби.

Більшість з квітів, які варто висаджувати влітку, люблять сонячне світло та не потребують щоденного поливу. Зокрема, як розповідає Марта Стюарт, у червні добре висаджувати чорнобривці та волошки.

Які квіти варто висадити влітку

Чорнобривці

Одними з найпопулярніших клумбових квітів є чорнобривці. Як повідомляє видання Almanac, класичні сорти висаджувати можна аж до середини літа. Чорнобривці добре адаптуються до літніх температурних режимів та проростають у різних видах ґрунту, однак найкращими є помірно поживні та добре дреновані.

Чорнобривці варто регулярно поливати, особливо у посушливий період. Водночас варто пам'ятати, що надлишок води часто призводить до гниття коренів. Тому між поливами варто робити паузи на декілька днів.

Волошки

Хоча волошки насамперед асоціюються з польовим цвітінням, клумбі вони також додадуть особливої літньої краси. А особливий "цукерковий" аромат дозволить провести час у саду або на терасі ще з більшою насолодою.

Марта Стюарт розповідає, що червень – чудовий час для того, аби висіяти волошки. Вони люблять сухий ґрунт, тому варто не перестаратися з поливом. Упродовж вегетаційного періоду також не потрібно додавати жодних добрив, вони можуть радше нашкодити.

Космеї

Назва може здаватися незнайомою, але насправді ця квітка є дуже популярною в Україні. Космея швидко росте: першим з'являється листя, схоже на папороть, а далі – барвисті квіти.

Космеї потребують багато сонячного світла. На етапі приживлення квіткам необхідний вологий ґрунт. Водночас згодом вони стають посухостійкими.

Осінні крокуси

Їх найкраще садити у липні, щоб був час прижитися до осені. За умови посушливого літа, осінні крокуси потребують поливу, водночас помірного. Крім того, висаджуючи "цибульки" варто пам'ятати про дистанцію між ними.

Марта Стюарт зауважує, що осінні крокуси не є такими популярними, як-от весняні, проте вони виглядають дуже красиво та стильно і "вписуються" у різні ландшафтні дизайни. Крім того, можна поекспериментувати з кольорами й обрати не лише класичні, але й рожеві, жовті або білі.