Якщо ваш город повністю чи частково розташований в тіні, не біда – ви все ще можете вирощувати там безліч їстівних рослин. Головне – це правильно підібрати культури, пише Martha Stewart.

Що з рослин можна посадити в тіні?

Горох

Городній горошок не тільки тіньовитривалий, але й морозостійкий, тож добре ростиме практично у будь-яких умовах. Звісно, якщо є можливість, краще висаджувати його на сонці, але й півтінь для нього підійде добре.

У минулому вегетаційному періоді нам вдалося виростити його на піднятій грядці з північної сторони будівлі, яка ніколи не отримувала прямих сонячних променів,

– поділилася викладачка садівництва Лаура Айріш-Хенсон.

Важливо стежити за поливом горошку – він має бути помірним, а ось в усьому іншому рослина досить невибаглива.

Морква

Ідеальний коренеплід для вирощування на городі, навіть якщо його частина ховається в тіні та не отримує достатньо освітлення. Та зважайте. що у такому випадку проростання моркви може зайняти трохи більше часу, і рослини можуть вирости не такими компактними.

А ось на смак кількість сонця значно не впливає.



Часник

Це – просто обов'язковий коренеплід на кожній кухні, що додає смаку усім улюбленим стравам. Якщо ваша ділянка отримує принаймні кілька годин прямого сонця на день, для часнику цього буде достатньо. Тінь протягом більшої частини дня для нього зовсім не страшна.

Карликові перці

Якщо і простір, і кількість сонячного світла обмежені, варто розглянути можливість вирощувати карликові перці – цей сорт добре росте в легкій тіні від будинку, паркану чи інших, вищих рослин.

Окрім того, карликовий перець може навіть стати незвичним і барвистим доповненням до вашого подвір'я.

Шпинат

Шпинат ідеально підходить для вирощування у невеликому саду, адже росте дуже компактно. А якщо вчасно збирати молоде листя, то рослина займатиме навіть менше місця. Окрім того, він чудово переносить півтінь. Можна садити його з північної сторони будівлі на високих грядках, і ви однаково отримаєте чудовий урожай.

Які бувають види тіні?

Передусім городникам важливо розуміти, що тінь буває різна, і від її інтенсивності прямо залежить врожайність, пише RHS.

Півтінь . У середині літа така ділянка отримує 3 – 6 годин прямого сонця. Багато сонячних рослин чудово ростуть у півтіні, але цвітіння зменшиться. Також можна садити тіньолюбні рослини, а використання мульчі допоможе з утриманням вологи.

. У середині літа така ділянка отримує 3 – 6 годин прямого сонця. Багато сонячних рослин чудово ростуть у півтіні, але цвітіння зменшиться. Також можна садити тіньолюбні рослини, а використання мульчі допоможе з утриманням вологи. Плямиста тінь . Тут рослини отримують переважно відбите чи розсіяне світло – наприклад, крізь досить відкриті крони дерев протягом цілого дня. Тут тіньолюбні рослини добре ростуть, але можуть потребувати додаткового поливу. Для росту додавайте велику кількість добре перепрілого компосту.

. Тут рослини отримують переважно відбите чи розсіяне світло – наприклад, крізь досить відкриті крони дерев протягом цілого дня. Тут тіньолюбні рослини добре ростуть, але можуть потребувати додаткового поливу. Для росту додавайте велику кількість добре перепрілого компосту. Помірна тінь. У середині літа таке місце отримує 2 – 3 години тіні на день. Тіньовитривалі рослини тут процвітають, але не буквально – зазвичай їх вирощують заради листя, а не квітів. Якщо умови дуже сухі, або ж заболочені, краще вирощувати рослини у великих горщиках чи контейнерах.

У середині літа таке місце отримує 2 – 3 години тіні на день. Тіньовитривалі рослини тут процвітають, але не буквально – зазвичай їх вирощують заради листя, а не квітів. Якщо умови дуже сухі, або ж заболочені, краще вирощувати рослини у великих горщиках чи контейнерах. Глибока чи сильна тінь – зазвичай вона утворюється під густим деревним покровом, наприклад, буком, хвойними живоплотами чи чагарниками. Зазвичай під такими рослинами утворюється дуже кисле ґрунтове середовище, де може вижити тільки дуже обмежена кількість надзвичайно тіньовитривалих рослин.

Що ще можна висадити в тіні?

Якщо тіниста ділянка є не на городі, а в саду, розчаровуватися також не варто – в таких умовах ідеально ростимуть кілька витривалих багаторічників. Вони не потребують багато догляду, і тому ідеально підійдуть навіть для "лінивих" садівників. Ось що посадити: