Якщо осінь не дуже морозна, висаджувати рослини під зиму спокійно можна і в листопаді, а іноді навіть на початку грудня. Тож зараз ідеальний момент для того, аби висадити кілька овочів прохолодного сезону.

Перед тим як починати посадку рослин, слід врахувати кількість днів до дозрівання. Це дозволить переконатися, що розсада матиме достатньо часу для приживлення, поки не настануть справжні холоди, пише Southern Living.

Які овочі можна посадити перед зимою?

Морква

Моркву можна садити дуже пізно – але вона потребуватиме догляду. Ґрунт протягом усього процесу проростання має залишатися вологим. Насіння слід сіяти на глибину приблизно 0,6 сантиметра у пухкий, добре оброблений ґрунт, аби уникнути розгалуження та кривого росту коріння.

Кале

Почати можна з розсади, а не з насіння. Листопад – це гарний час для висадки рослин у теплиці. Вона досить холодостійка, аби вирости навіть взимку. Спершу збирайте зовнішнє листя, залишаючи середину рослини недоторканною, аби вона далі росла.

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Редис

Редис може стати ідеальним рішенням для посадки у листопаді, адже маленькі плоди можуть бути готовими до збору врожаю вже за 25 – 40 днів після посадки. І залежно від погоди, в теплиці урожай можна буде зібрати вже в грудні чи січні.

Шпинат

Розсаду чи насіння потрібно садити на відстані 2,5 – 5 сантиметрів одне від одного. Для цього слід знайти добре дреноване та сонячне місце, а також підтримувати ґрунт вологим, поки рослини проростатимуть.

Ріпа

Ріпа – це ще один сорт рослини, що потребує проріджування, аби дати корінню простір для розвитку, тож цим додатковим кроком не можна нехтувати. За невеликого догляду, зокрема з допомогою регулярного поливу, рослина досягає зрілості вже за 50 – 60 днів.