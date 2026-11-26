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Прежде чем приступать к посадке растений, следует учесть количество дней до созревания. Это позволит убедиться, что у рассады будет достаточно времени для приживаемости до наступления настоящих холодов, пишет Southern Living.

Какие овощи можно посадить перед зимой?

Морковь

Морковь можно сажать очень поздно, но она потребует ухода. Почва на протяжении всего процесса прорастания должна оставаться влажной. Семена следует высевать на глубину примерно 0,6 сантиметра в рыхлую, хорошо обработанную почву, чтобы избежать разветвления и кривого роста корней.

Кале

Начинать можно с рассады, а не с семян. Ноябрь – хорошее время для высадки растений в теплицу. Она достаточно холодостойкая, чтобы расти даже зимой. Сначала собирайте наружные листья, оставляя середину растения нетронутой, чтобы оно продолжало расти.

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Редис

Редис может стать идеальным выбором для посадки в ноябре, ведь маленькие плоды могут быть готовы к сбору урожая уже через 25–40 дней после посадки. И в зависимости от погоды, в теплице урожай можно будет собрать уже в декабре или январе.

Шпинат

Рассаду или семена нужно сажать на расстоянии 2,5–5 сантиметров друг от друга. Для этого следует найти хорошо дренированное и солнечное место, а также поддерживать почву влажной, пока растения будут прорастать.

Репа

Репа – это еще один сорт растения, требующий прореживания, чтобы дать корням пространство для развития, поэтому этим дополнительным шагом нельзя пренебрегать. При минимальном уходе, в частности благодаря регулярному поливу, растение достигает зрелости уже через 50–60 дней.