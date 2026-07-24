12 квітів, які варто посадити влітку, щоб восени насолоджуватися яскравими барвами

Улітку сад потопає в різнобарвному цвіті – від яскраво-рожевих і червоних до ніжно-фіолетових та насичено-синіх відтінків. Але якщо ви хочете, щоб клумби залишалися красивими й восени, саме зараз час висадити рослини, які продовжать цвісти або збережуть декоративність до перших заморозків.

Експерти назвали 12 найкращих варіантів, пише Martha Stewart.

Які рослини висадити зараз, щоб вони цвіли до заморозків?

Хризантеми

Хризантеми – справжній символ осені. Вони бувають жовтими, помаранчевими, рожевими, червоними та фіолетовими. Висаджувати їх можна з кінця весни й упродовж літа на сонячному місці з родючим, добре дренованим ґрунтом. За регулярного поливу вони цвістимуть із вересня до листопада.

Айстри прикрашатимуть сад усю осінь / Фото Pinterest

Айстри

Айстри прикрашають сад ніжними квітами, схожими на ромашки. Їхні пелюстки можуть бути синіми, фіолетовими, рожевими, червоними або білими. Висаджені наприкінці літа, вони цвітуть із серпня до жовтня.

Для гарного росту айстрам потрібні сонце, добре дренований ґрунт і помірна вологість.

Айстри є багаторічниками, тому радуватимуть вас багато років поспіль / Фото Pinterest

Гортензія дуболиста

Гортензія дуболиста цікава тим, що восени змінює забарвлення. Її білі суцвіття поступово рожевіють, а листя набуває бордових, червоних і фіолетових відтінків. Рослину краще висаджувати там, де вранці є сонце, а після обіду – легка тінь. Ґрунт має бути вологим, пухким і багатим на компост.

Гортензія дуболиста восени змінює забарвлення / Фото Pinterest

Вербена

Вербена – одна з рослин із найдовшим періодом цвітіння. Багато її сортів квітнуть із кінця весни або початку літа й аж до перших заморозків. Рослина добре росте на сонячних ділянках і легко переносить посуху після вкорінення.

Фіолетові суцвіття приваблюють бджіл і метеликів / Фото Pinterest

Амарант

Амарант додає осінньому саду насичених бордових, бронзових, золотистих і червоних барв. Його декоративні суцвіття можуть залишатися привабливими навіть узимку. Для вирощування рослині потрібне сонячне місце, добре дренований ґрунт і помірне внесення добрив.

Суцвіття амаранту залишаються привабливими навіть взимку / Фото Pinterest

Чорнобривці

Чорнобривці не лише прикрашають сад, а й допомагають захищати інші рослини від шкідників, приваблюють запилювачів і покращують стан ґрунту. Посаджені влітку, вони безперервно цвітуть до перших сильних морозів. Щоб рослина постійно утворювала нові бутони, потрібно регулярно видаляти зів'ялі квіти.

Чорнобривці цвітуть до перших сильних морозів / Фото Pinterest

Жаб'яча лілія

Ця незвичайна тіньолюбна багаторічна рослина квітне з кінця літа до середини або кінця осені. Її квіти нагадують орхідеї й мають характерні фіолетові цяточки. Жаб'ячу лілію краще вирощувати в затінених місцях із постійно вологим ґрунтом.

Жаб'яча лілія може цвісти до кінця осені / Фото Pinterest

Рудбекія

Яскраво-жовті квіти рудбекії часто символізують завершення літа. Вона цвіте з червня до жовтня, приваблює бджіл і метеликів, а її насіння восени та взимку стає кормом для птахів. Рослина невибаглива, любить сонце й добре переносить посуху після вкорінення.

Рудбекія цвіте до жовтня / Фото Pinterest

Посконник пурпуровий

Посконник утворює великі рожеві суцвіття, які прикрашають сад до початку осені. Він також приваблює метеликів, бджіл і навіть колібрі там, де вони мешкають. Найкраще росте на сонці або в легкій півтіні за достатньої вологості ґрунту.

Посконник квітнуть до початку осені / Фото з відкритих джерел

Золотарник польовий

Золотарник прикрашає сад високими жовтими суцвіттями з серпня до жовтня. Він є важливим джерелом нектару для метеликів і бджіл наприкінці сезону. Рослина добре почувається на сонячних ділянках із сухим або помірно вологим, добре дренованим ґрунтом.

Золотарник польовий прикрашатиме сад до жовтня / Фото Pinterest

Космея

Космея утворює безліч ніжних квітів рожевого, червоного, помаранчевого та інших відтінків. Восени вона випускає ще більше бутонів, а квіти довше стоять у зрізі. Рослині потрібне сонячне місце, але не варто надмірно підживлювати її добривами, інакше листя буде більше, ніж квітів.

Космея буває різних кольорів / Фото Pinterest

Соняшник

Соняшник – одна з найяскравіших прикрас кінця літа й осені. Окрім класичних жовтих сортів, існують помаранчеві, кремові, двоколірні та навіть персикові різновиди. Фахівці радять висівати соняшники протягом усього літа приблизно за 70 днів до перших осінніх заморозків. Це дозволить милуватися їхнім цвітінням майже до кінця сезону.

Соняшник – традиційний символ осені / Фото Pinterest