Эксперты назвали 12 лучших вариантов, пишет Martha Stewart.

Какие растения посадить сейчас, чтобы они цвели до заморозков?

Хризантемы

Хризантемы – настоящий символ осени. Они бывают желтыми, оранжевыми, розовыми, красными и фиолетовыми. Высаживать их можно с конца весны и в течение лета на солнечном месте с плодородной, хорошо дренированной почвой. При регулярном поливе они будут цвести с сентября по ноябрь.

Айстры будут украшать сад всю осень / Фото Pinterest

Айстры

Астры украшают сад нежными цветами, похожими на ромашки. Их лепестки могут быть синими, фиолетовыми, розовыми, красными или белыми. Посаженные в конце лета, они цветут с августа по октябрь.

Для хорошего роста астрам нужны солнце, хорошо дренированная почва и умеренная влажность.

Айстры – многолетники, поэтому будут радовать вас много лет подряд / Фото Pinterest

Гортензия дуболистная

Гортензия дуболистная интересна тем, что осенью меняет окраску. Ее белые соцветия постепенно розовеют, а листья приобретают бордовые, красные и фиолетовые оттенки. Растение лучше высаживать там, где утром светит солнце, а после обеда – легкая тень. Почва должна быть влажной, рыхлой и богатой компостом.

Гортензия дуболистная осенью меняет окраску / Фото Pinterest

Вербена

Вербена – одно из растений с самым длительным периодом цветения. Многие ее сорта цветут с конца весны или начала лета и вплоть до первых заморозков. Растение хорошо растет на солнечных участках и легко переносит засуху после укоренения.

Фиолетовые соцветия привлекают пчел и бабочек / Фото Pinterest

Амарант

Амарант придает осеннему саду насыщенные бордовые, бронзовые, золотистые и красные оттенки. Его декоративные соцветия могут оставаться привлекательными даже зимой. Для выращивания растению требуется солнечное место, хорошо дренированная почва и умеренное внесение удобрений.

Соцветия амаранта остаются привлекательными даже зимой / Фото Pinterest

Бархатцы

Бархатцы не только украшают сад, но и помогают защищать другие растения от вредителей, привлекают опылителей и улучшают состояние почвы. Посаженные летом, они непрерывно цветут до первых сильных морозов. Чтобы растение постоянно образовывало новые бутоны, нужно регулярно удалять увядшие цветки.

Чернобривцы цветут до первых сильных морозов / Фото Pinterest

Лягушачья лилия

Это необычное тенелюбивое многолетнее растение цветет с конца лета до середины или конца осени. Его цветки напоминают орхидеи и имеют характерные фиолетовые пятнышки. Лягушачью лилию лучше выращивать в затененных местах с постоянно влажной почвой.

Лягушачья лилия может цвести до конца осени / Фото Pinterest

Рудбекия

Ярко-желтые цветки рудбекии часто символизируют окончание лета. Она цветет с июня по октябрь, привлекает пчел и бабочек, а ее семена осенью и зимой служат кормом для птиц. Растение неприхотливо, любит солнце и хорошо переносит засуху после укоренения.

Рудбекия цветет до октября / Фото Pinterest

Посконник пурпурный

Посконник образует большие розовые соцветия, которые украшают сад до начала осени. Он также привлекает бабочек, пчел и даже колибри там, где они обитают. Лучше всего растет на солнце или в легкой полутени при достаточной влажности почвы.

Посконник цветет до начала осени / Фото из открытых источников

Золотарник полевой

Золотарник украшает сад высокими желтыми соцветиями с августа по октябрь. Он является важным источником нектара для бабочек и пчел в конце сезона. Растение хорошо себя чувствует на солнечных участках с сухим или умеренно влажным, хорошо дренированным почвой.

Золотарник полевой будет украшать сад до октября / Фото Pinterest

Космея

Космея образует множество нежных цветов розового, красного, оранжевого и других оттенков. Осенью она выпускает еще больше бутонов, а цветки дольше стоят в срезке. Растению нужно солнечное место, но не стоит чрезмерно подкармливать его удобрениями, иначе листьев будет больше, чем цветов.

Космея бывает разных цветов / Фото Pinterest

Подсолнечник

Подсолнечник – одно из самых ярких украшений конца лета и осени. Помимо классических желтых сортов, существуют оранжевые, кремовые, двухцветные и даже персиковые разновидности. Специалисты советуют высевать подсолнухи в течение всего лета примерно за 70 дней до первых осенних заморозков. Это позволит любоваться их цветением почти до конца сезона.

Подсолнечник – традиционный символ осени / Фото Pinterest