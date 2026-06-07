Дофамінові кольори та улюблені принти: 5 трендових суконь на літо 2026

Цього літа одним з головних модних трендів є різноманіття. Фешн-світ повертається до вінтажних стилів та цінує індивідуальність у всіх її проявах. Зокрема, це стосується літніх суконь.

У Vogue заявили, що упродовж останніх десятиліть на літо традиційно обирали "It-сукню". Вона ставала головною фешн-зіркою і основою для літніх колекцій багатьох брендів.

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Тим часом цього сезону на подіумах та у магазинах відомих брендів представлені різноманітні моделі. Зокрема, залишаються актуальними легкі бавовняні сукні, повертається стиль бохо, цінуються сміливі експерименти з класичними принтами.

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5 трендових суконь для літа-2026

Сукня у небесно-блакитних барвах

Вбрання асоціюється з Середземним морем та чистим літнім небом. Колірна гама чудово підійде як для повсякденних суконь, так і для моделей, які обирають для особливих подій.

Сукня у смужки

Одним з найстильніших варіантів для літніх образів дизайнери називають максісукні у смужки. Цей принт прийшов у моду з глибини століть та залишається серед стильних трендів 2026 року. Водночас не варто обмежуватися лише класичними варіантами. Саме час для переосмислень та яскравих експериментів.

Дофамінова сукня

Цього літа особливо актуальними стають речі яскравих кольорів. Однотонні та пастельні речі – звісно, класика. Проте яскрава сукня додасть дню барв та покращить настрій.

Сукня без бретелей

Стильна та елегантна сукня без бретелей чудово підійде для особливих подій. Особливо, якщо доповнити цікавими аксесуарами, як-от масивні сережки. Обираючи сукню без бретелей, варто звернути увагу на трендові кольори. Зокрема, одним з найпопулярніших цього сезону називають червоний.

Квітковий принт

Втілює у собі естетику літа. Шанувальниць моди закликають експериментувати не лише з кольорами, але й з текстурами. Різноманітні тканини та матеріали дозволять створити особливе вбрання для яскравих літніх моментів.

Тренди змінюються, тому насамперед варто обирати речі, які підходять вашій естетиці та будуть не лише стильними, але й комфортними.