Сезон светрів розпочався: 5 варіантів, які будуть всі носити до кінця зими
Трикотаж – ідеальна річ на холодну пору року, яка ідеально вписується до більшості речей у гардеробі. Светр займає центральне місце в осінньо-зимових колекціях та наших образах, тому важливо лише обрати актуальні варіанти, які можна легко носити в офіс чи на зустрічі з друзями.
Перевагою светрів є те, що вони досить легко поєднуються з усіма речима, пише In Journal. Минулого року в тренді були светри в ромби, то вже цього року їхнє місце зайняли інші фасони, принти та кольори.
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Які светри в моді цього сезону?
Светр з V-подібним вирізом
Цей светр став беззаперечним фаворитом модниць. І хоч такий варіант найкраще поєднується з класичними елементами гардероба, цього року слід робити ставку на колір.
Светр з V-подібним вирізом добре поєднується з джинсами, штанами, спідницями та шортами. Цього року на модниць лише чекає одне нововведення – їх почали стилізувати з білими футболками.
Светр з блискавкою
Светри й кардигани на блискавці знову стають дуже популярними. Такі речі вдало поєднуються з повсякденними чи елегантними речима. Їхня головна перевага – в універсальності.
Кардиган повністю застібнутий забезпечить теплом, розстібнутий зверху – додасть трішки стилю преппі, а повністю розстібнутий – кежуальності. Носити такі светри можна поверх майок, футболок, лонгслівів та гольфів.
Кардиган з високим коміром
Вбрання з високим коміром візуально може подовжити силует й додає образу вишуканості. Носити таку річ радять зі спідницею-олівцем та різними моделями джинсів та штанів.
Дофаміновий колір светра
Цього сезону модницям рекомендують обирати светри в яскравих кольорах. Це може бути кобальтовий синій, яскравий червоний чи ефектний фіолетовий. Помітний колір вже є самодостатній, тому верх можна доповнити класичними штанами чи базовими джинсами.
Светр з косичками
Ці светри одразу повертають до естетики бренду Polo Ralph Lauren й вираженого стилю преппі. Впізнавані рельєфні мотиви особливо вдало довершуються з жокейськими чоботами чи взуттям на підборах.
Класичний крій та структурована в’язка робить цей светр таким, що ніколи не вийде з моди й завжди буде виглядати вишукано у будь-якій ситуації.
Восени та взимку светри залишаються важливою частиною гардероба, тому можна обрати для себе усі 5 варіантів, які точно знадобляться впродовж кількох місяців.