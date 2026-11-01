Сезон светрів розпочався: 5 варіантів, які будуть всі носити до кінця зими

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Перевагою светрів є те, що вони досить легко поєднуються з усіма речима, пише In Journal. Минулого року в тренді були светри в ромби, то вже цього року їхнє місце зайняли інші фасони, принти та кольори.

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Які светри в моді цього сезону?

Светр з V-подібним вирізом

Цей светр став беззаперечним фаворитом модниць. І хоч такий варіант найкраще поєднується з класичними елементами гардероба, цього року слід робити ставку на колір.

Светр з V-подібним вирізом добре поєднується з джинсами, штанами, спідницями та шортами. Цього року на модниць лише чекає одне нововведення – їх почали стилізувати з білими футболками.

Светр з блискавкою

Светри й кардигани на блискавці знову стають дуже популярними. Такі речі вдало поєднуються з повсякденними чи елегантними речима. Їхня головна перевага – в універсальності.

Кардиган повністю застібнутий забезпечить теплом, розстібнутий зверху – додасть трішки стилю преппі, а повністю розстібнутий – кежуальності. Носити такі светри можна поверх майок, футболок, лонгслівів та гольфів.

Кардиган з високим коміром

Вбрання з високим коміром візуально може подовжити силует й додає образу вишуканості. Носити таку річ радять зі спідницею-олівцем та різними моделями джинсів та штанів.

Дофаміновий колір светра

Цього сезону модницям рекомендують обирати светри в яскравих кольорах. Це може бути кобальтовий синій, яскравий червоний чи ефектний фіолетовий. Помітний колір вже є самодостатній, тому верх можна доповнити класичними штанами чи базовими джинсами.

Светр з косичками

Ці светри одразу повертають до естетики бренду Polo Ralph Lauren й вираженого стилю преппі. Впізнавані рельєфні мотиви особливо вдало довершуються з жокейськими чоботами чи взуттям на підборах.

Класичний крій та структурована в’язка робить цей светр таким, що ніколи не вийде з моди й завжди буде виглядати вишукано у будь-якій ситуації.

Восени та взимку светри залишаються важливою частиною гардероба, тому можна обрати для себе усі 5 варіантів, які точно знадобляться впродовж кількох місяців.