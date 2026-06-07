5 трендових темних відтінків волосся: виглядають дорого та ефектно

Цього літа темні фарбування отримали кілька ефектних відтінків, які вже підкорили світових зірок. Тепер у моді розкішні кольори, що ідеально підкреслюють волосся й надають йому блиску.

Особливо популярними стали багатовимірні відтінки з теплими чи холодними переливами, які створюють ефект густішого й здоровішого волосся, пише Harper's BAZAAR.

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Такі кольори виглядають дорого й потребують менш частого оновлення, ніж світлі фарбування, тож це робить їх практичним вибором на літо.

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Які темні відтінки в моді цього літа?

Відтінок какао

Цей колір здається однотонним, але на сонці він буквально оживає й починає переливатися відтінком мокко, карамелі чи каштана. Цей колір також називають "темним шоколадом з бліками" чи "шоколадним шатеном". Таке фарбування підійде тим жінкам, які хочуть мати природний вигляд, але додати кольору сяйва.

Насичений еспресо

Це найхолодніший та найтемніший варіант коричневого відтінку, який стоїть на тон вище класичного чорного кольору. Особливість відтінку полягає у повній відсутності теплих чи мідних пігментів, які проступаються на сонці.

Насичений еспресо активно носить впродовж тривалого часу Кендалл Дженнер. Щоб пасма були шовковистими, варто лише використовувати безсульфатні шампуні.

Карамельний шатен

Відтінок є "найсонячнішим" серед темних трендових кольорів. Каштанова база пронизана медовими, мідними чи золотистими відблисками. Таке фарбування дуже люблять Амаль Клуні та Гейлі Бібер. Колір цього відтінку виглядає м’яким і чудово підсвічує шкіру.

Оксамитовий чорний

Тепер замість інтенсивного чорного відтінку модниці обирають хіт літа – оксамитовий чорний. Цей колір став улюбленим для Меган Фокс та Зої Кравіц. На відміну від класичного чорного, у цьому фарбуванні використовують напівперманентні барвники, щоб створити благородний сатиновий фініш.

Теракотова брюнетка

Цей колір вже відрізняється помітним мідним пігментом. Відтінок радять тим, хто хоче трохи виділятися, але при цьому не перефарбовуватися у світлий колір. Амбасадоркою цього кольору зараз є Емілі Ратажковскі.

Якщо ви давно хотіли оновити зачіску й освіжити колір волосся, то один з цих трендових відтінків стане вдалим рішенням. Таке фарбування додасть кольору виразності та підкреслить риси обличчя.