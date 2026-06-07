Особенно популярными стали многомерные оттенки с теплыми или холодными переливами, которые создают эффект более густых и здоровых волос, пишет Harper's BAZAAR.

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Такие цвета выглядят дорого и требуют менее частого обновления, чем светлые окрашивания, поэтому это делает их практичным выбором на лето.

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Какие темные оттенки в моде этим летом?

Оттенок какао

Этот цвет кажется однотонным, но на солнце он буквально оживает и начинает переливаться оттенком мокко, карамели или каштана. Этот цвет также называют "темным шоколадом с бликами" или "шоколадным шатеном". Такое окрашивание подойдет тем женщинам, которые хотят иметь естественный вид, но добавить цвету сияния.

Насыщенный эспрессо

Это самый холодный и темный вариант коричневого оттенка, который стоит на тон выше классического черного цвета. Особенность оттенка заключается в полном отсутствии теплых или медных пигментов, которые проступают на солнце.

Насыщенный эспрессо активно носит в течение длительного времени Кендалл Дженнер. Чтобы пряди были шелковистыми, стоит только использовать безсульфатные шампуни.

Карамельный шатен

Оттенок является самым "солнечным" среди темных трендовых цветов. Каштановая база пронизана медовыми, медными или золотистыми бликами. Такое окрашивание очень любят Амаль Клуни и Хейли Бибер. Цвет этого оттенка выглядит мягким и прекрасно подсвечивает кожу.

Бархатный черный

Теперь вместо интенсивного черного оттенка модницы выбирают хит лета – бархатный черный. Этот цвет стал любимым для Меган Фокс и Зои Кравиц. В отличие от классического черного, в этом окрашивании используют полуперманентные красители, чтобы создать благородный сатиновый финиш.

Терракотовая брюнетка

Этот цвет уже отличается заметным медным пигментом. Оттенок советуют тем, кто хочет немного выделяться, но при этом не перекрашиваться в светлый цвет. Амбассадоркой этого цвета сейчас является Эмили Ратаковски.

Если вы давно хотели обновить прическу и освежить цвет волос, то один из этих трендовых оттенков станет удачным решением. Такое окрашивание придаст цвету выразительности и подчеркнет черты лица.