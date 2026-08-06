Тест для грибників: який гриб на фото насправді їстівний та смачний

Україну накрила сильна спека, тому похід у ліс по гриби наразі на паузі. Проте вже після кількох днів дощів можна сміливо вирушати на "тихе полювання".

Саме у серпні починається піковий сезон збору грибів, пише Interia Kobieta. Чергування тепла і періодичних дощів впливає на ріст лисичок, підберезників, маслюків та боровиків.

Досвідчені грибники добре знаються на справжніх та отруйних грибах, проте поодинокі помилки все одно зустрічаються. У кошик радять класти лише ті гриби, в яких на 100% впевнені. Сумнівні знахідки краще навіть не зривати.

Грибники у групах в літній сезон часто хваляться знахідками: показують білі гриби, цілі кошики з лисичками чи колонію грибів біля дерев.

Який з обидвох грибів їстівний?

У фейсбук-групі "Збирачі грибів у лісі" польський грибник показав два дуже схожі гриби. Один з них – смачний та цінний, інший – неїстівний. Чимало користувачів вгадали правильний гриб, проте у деяких все ж таки підкралися сумніви.

Щоб перевірити свої знання, дайте відповідь на питання, який гриб з цих двох на фото можна їсти, а інший – варто викинути?

Насправді на фото ліворуч – це гірчак жовчний, який дуже схожий на білий гриб. Він не є смертельно отруйним, але вважається неїстівним через сильну гіркоту.

Серед характерних ознак цього виду – рожевуватий трубчастий шар під шапочкою і темна сітка на ніжці.

Праворуч – боровик сітчастий, один із видів білих грибів. Це їстівний гриб, який цінують за смакові якості.

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.