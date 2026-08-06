Именно в августе начинается пик грибного сезона, пишет Interia Kobieta. Чередование тепла и периодических дождей благоприятно сказывается на росте лисичек, подберезовиков, масляток и боровиков.

Опытные грибники хорошо разбираются в съедобных и ядовитых грибах, однако единичные ошибки все равно случаются. В корзину советуют класть только те грибы, в которых уверены на 100%. Сомнительные находки лучше даже не срывать.

Грибники, собирающиеся группами в летний сезон, часто хвастаются находками: показывают белые грибы, целые корзины с лисичками или колонии грибов у деревьев.

Какой из этих двух грибов съедобный?

В группе в фейсбуке "Сборщики грибов в лесу" польский грибник показал два очень похожих гриба. Один из них – вкусный и ценный, другой – несъедобный. Многие пользователи угадали правильный гриб, однако у некоторых все же возникли сомнения.

Чтобы проверить свои знания, ответьте на вопрос: какой гриб из этих двух на фото можно есть, а другой – стоит выбросить?

На самом деле на фото слева – это горький гриб, который очень похож на белый гриб. Он не является смертельно ядовитым, но считается несъедобным из-за сильной горечи.

Среди характерных признаков этого вида – розоватый трубчатый слой под шляпкой и темная сетка на ножке.

Справа – боровик сетчатый, один из видов белых грибов. Это съедобный гриб, который ценят за вкусовые качества.

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага способствует их быстрому росту и формированию плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.