Взимку головний убір – це не просто необхідність. Він може стати повноцінною частиною образу, підтримати загальний стиль чи додати потрібний кольоровий акцент.

Додавання цікавого головного убору до образу може зробити навіть найпростіше поєднання одягу набагато цікавішим. Головне тут – правильно підібрати фактуру, колір та фасон, аби головний убір добре гармоніював з верхнім одягом та іншими аксесуарами, пише Vogue.

Який головний убір підібрати на зиму?

В'язана шапка

В'язана шапка – це не тільки практичний, але й досить універсальним варіантом для зимового гардероба. Вона досить добре поєднується з вовняними пальтами, дублянками, короткими куртками та пуховиками.

А для того, аби образ мав продуманий вигляд, потрібно придивитися до пропорцій. Наприклад, об'ємна шапка-біні пасуватиме до вільного верхнього одягу. Тим часом лаконічна модель без зайвого декору ідеально доповнить структуроване пальто.

Монохромні поєднання можуть бути зручними та універсальними, але якщо хочеться акценту, можна придивитися до шапки насиченого бордового, червоного чи синього кольору.

Покупці на Prom часто замовляють в'язані чи хутряні шапки на зиму. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість головного убору. Якщо важливо перевірити річ у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Берет

Ідеальний вибір для жіночного та елегантного образу. Найкраще такий верхній одяг поєднується з тренчами, лаконічними дублянками та класичними пальтами. Берет можна носити трохи набік, або й рівно – залежно від бажаного ефекту та моделі.

Зараз у тренді сірий, чорний, бежевий та молочний кольори. А ось бордовий чи темно-зелений берет може стати виразним акцентом у поєднанні з нейтральним верхнім одягом.

Шапка-балаклава

Такий головний убір допоможе не тільки урізноманітнити зимовий гардероб, але й якісно захиститися від холоду. Вона закриває не тільки шию, але й частину обличчя, тому добре підходить для вітряної погоди.

Найпростіше стилізувати балаклаву, поєднавши її з пуховиком, довгим пальтом чи дублянкою.

Хутряна шапка

Хутряна шапка одразу додає будь-якому образу об'єму та привертає увагу. Аксесуар найкраще виглядатиме з пальтом прямого крою, однотонним пуховиком чи дублянкою. Через свою виразність сам головний убір стає центральним елементом образу.