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Добавление интересного головного убора к образу может сделать даже самое простое сочетание одежды гораздо интереснее. Главное здесь – правильно подобрать фактуру, цвет и фасон, чтобы головной убор хорошо гармонировал с верхней одеждой и другими аксессуарами, пишет Vogue.

Какой головной убор выбрать на зиму?

Вязаная шапка

Вязаная шапка – это не только практичный, но и довольно универсальный вариант для зимнего гардероба. Она довольно хорошо сочетается с шерстяными пальто, дублянками, короткими куртками и пуховиками.

А чтобы образ выглядел продуманно, нужно обратить внимание на пропорции. Например, объемная шапка-бини подойдет к свободной верхней одежде. В то же время лаконичная модель без лишнего декора идеально дополнит структурированное пальто.

Монохромные сочетания могут быть удобными и универсальными, но если хочется акцента, можно обратить внимание на шапку насыщенного бордового, красного или синего цвета.

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Берет

Идеальный выбор для женственного и элегантного образа. Лучше всего такая верхняя одежда сочетается с тренчами, лаконичными дублянками и классическими пальто. Берет можно носить немного набок или ровно – в зависимости от желаемого эффекта и модели.

Сейчас в тренде серый, черный, бежевый и молочный цвета. А вот бордовый или темно-зеленый берет может стать выразительным акцентом в сочетании с нейтральной верхней одеждой.

Шапка-балаклава

Такой головной убор поможет не только разнообразить зимний гардероб, но и качественно защититься от холода. Она закрывает не только шею, но и часть лица, поэтому хорошо подходит для ветреной погоды.

Проще всего стилизовать балаклаву, сочетая ее с пуховиком, длинным пальто или дублянкой.

Меховая шапка

Меховая шапка сразу придает любому образу объем и привлекает внимание. Аксессуар лучше всего будет смотреться с пальто прямого кроя, однотонным пуховиком или дублянкой. Благодаря своей выразительности сам головной убор становится центральным элементом образа.