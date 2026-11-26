Головной убор может стать стильной частью образа / Pexels
Зимой головной убор – это не просто необходимость. Он может стать полноценной частью образа, подчеркнуть общий стиль или добавить нужный цветовой акцент.
Добавление интересного головного убора к образу может сделать даже самое простое сочетание одежды гораздо интереснее. Главное здесь – правильно подобрать фактуру, цвет и фасон, чтобы головной убор хорошо гармонировал с верхней одеждой и другими аксессуарами, пишет Vogue.
Какой головной убор выбрать на зиму?
Вязаная шапка
Вязаная шапка – это не только практичный, но и довольно универсальный вариант для зимнего гардероба. Она довольно хорошо сочетается с шерстяными пальто, дублянками, короткими куртками и пуховиками.
А чтобы образ выглядел продуманно, нужно обратить внимание на пропорции. Например, объемная шапка-бини подойдет к свободной верхней одежде. В то же время лаконичная модель без лишнего декора идеально дополнит структурированное пальто.
Монохромные сочетания могут быть удобными и универсальными, но если хочется акцента, можно обратить внимание на шапку насыщенного бордового, красного или синего цвета.
Берет
Идеальный выбор для женственного и элегантного образа. Лучше всего такая верхняя одежда сочетается с тренчами, лаконичными дублянками и классическими пальто. Берет можно носить немного набок или ровно – в зависимости от желаемого эффекта и модели.
Сейчас в тренде серый, черный, бежевый и молочный цвета. А вот бордовый или темно-зеленый берет может стать выразительным акцентом в сочетании с нейтральной верхней одеждой.
Шапка-балаклава
Такой головной убор поможет не только разнообразить зимний гардероб, но и качественно защититься от холода. Она закрывает не только шею, но и часть лица, поэтому хорошо подходит для ветреной погоды.
Проще всего стилизовать балаклаву, сочетая ее с пуховиком, длинным пальто или дублянкой.
Меховая шапка
Меховая шапка сразу придает любому образу объем и привлекает внимание. Аксессуар лучше всего будет смотреться с пальто прямого кроя, однотонным пуховиком или дублянкой. Благодаря своей выразительности сам головной убор становится центральным элементом образа.
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