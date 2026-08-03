Класичні костюми для школи та комфортний домашній одяг: як зібрати дитячий гардероб на осінь

Підготовка дітей до осені складається не лише з вибору зошитів і рюкзака, але й оновлення гардероба. Батькам важливо придбати речі в школу, а також домашній одяг, в якому дитині буде комфортно й практично.

Дедалі більшої популярності набуває базовий гардероб на кожен сезон, в якому поєднується невелика кількість універсальних речей, які легко поєднуються між собою, пише PureWow.

Як сформувати гардероб дитини на осінь?

Базовий гардероб – це комплект з 10 – 15 речей, які можна легко стилізувати. Завдяки такому підходу вдається відмовитися від великої кількості одягу, який майже не носиться і натомість отримати чимало вдалих комбінацій.

Під час вибору варто керуватися трьома основними принципами:

Комфорт – натуральні тканини, зручний крій і свобода рухів;

Практичність – простий догляд та універсальні кольори;

Стиль – речі, які подобаються дитині й відповідають її характеру.

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Який одяг купити для нового сезону?

Базові футболки

Футболки є однією зі складових дитячого гардероба. Варто мати кілька однотонних моделей у базових кольорах та кілька варіантів з принтами. Для дітей потрібно обирати вироби з бавовни, оскільки цей матеріал добре пропускає повітря.

Штани та легінси

Діти доволі багато рухаються, тому одяг повинен бути таким, щоб не сковувати їхньої активності. Хлопчикам підійдуть м’які джинси, а дівчаткам – легінси чи спідниці.

Одяг для особливих подій

У гардеробі має бути комплект для святкових заходів – першого дзвоника, шкільних урочистостей тощо. Це може бути класична сорочка, костюм, сарафан чи сукня. Важливо, щоб одяг був зручним та мав охайний вигляд.



На осінь дітям потрібен одяг у школу / Фото Pexels

Практичне взуття

Дитяче взуття швидко зношується, тому бажано мати дві пари. Одну для повсякденного використання, іншу – для ошатних образів. Під час покупки варто звертати увагу на якість устілки та амортизацію підошви, щоб забезпечити комфорт для стоп.

Светр чи худі

Для прохолодних днів у пригоді стане легкий светр чи худі, які легко вдягнути поверх футболки. А зробити базові образи більш різноманітними допоможе один яскравий варіант.

Демісезонна куртка

У другій половині вересня може спостерігатися помітний холод, тому дитині знадобиться демісезонна куртка. Можна вибирати модель із водовідштовхувальним покриттям і капюшоном чи флісову куртку для прохолодної погоди.

Білизна та шкарпетки

Також важливо подбати про достатню кількість якісної білизни та шкарпеток з натуральних матеріалів. Для зручності варто одразу придбати кілька комплектів.

Та не менш важливо подбати й про комфорт вдома. Під час формування гардероба варто додати в список ще кілька м’яких футболок, спортивні штани, шорти чи затишний домашній комплект. Одяг має бути таким, щоб дитина хотіла носити його кожного дня.