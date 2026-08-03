Все большую популярность приобретает базовый гардероб на каждый сезон, в котором сочетается небольшое количество универсальных вещей, легко сочетающихся друг с другом, пишет PureWow.

Как сформировать гардероб ребенка на осень?

Базовый гардероб – это комплект из 10–15 вещей, которые легко стилизовать. Благодаря такому подходу удается отказаться от большого количества одежды, которую почти не носят, и вместо этого получить немало удачных комбинаций.

При выборе стоит руководствоваться тремя основными принципами:

Комфорт – натуральные ткани, удобный крой и свобода движений;

Практичность – простота ухода и универсальные цвета;

Стиль – вещи, которые нравятся ребенку и соответствуют его характеру.

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Какую одежду купить к новому сезону?

Базовые футболки

Футболки – одна из составляющих детского гардероба. Стоит иметь несколько однотонных моделей в базовых цветах и несколько вариантов с принтами. Для детей нужно выбирать изделия из хлопка, поскольку этот материал хорошо пропускает воздух.

Брюки и леггинсы

Дети довольно много двигаются, поэтому одежда должна быть такой, чтобы не сковывать их активность. Мальчикам подойдут мягкие джинсы, а девочкам – леггинсы или юбки.

Одежда для особых случаев

В гардеробе должен быть комплект для праздничных мероприятий – первого звонка, школьных торжеств и т. п. Это может быть классическая рубашка, костюм, сарафан или платье. Важно, чтобы одежда была удобной и имела опрятный вид.



На осень детям нужна одежда в школу / Фото Pexels

Практичная обувь

Детская обувь быстро изнашивается, поэтому желательно иметь две пары. Одну для повседневного использования, другую – для нарядных образов. При покупке стоит обращать внимание на качество стельки и амортизацию подошвы, чтобы обеспечить комфорт для стоп.

Свитер или худи

Для прохладных дней пригодится легкий свитер или худи, которые легко надеть поверх футболки. А сделать базовые образы более разнообразными поможет один яркий вариант.

Демисезонная куртка

Во второй половине сентября может наблюдаться заметный холод, поэтому ребенку понадобится демисезонная куртка. Можно выбирать модель с водоотталкивающим покрытием и капюшоном или флисовую куртку для прохладной погоды.

Нижнее белье и носки

Также важно позаботиться о достаточном количестве качественного нижнего белья и носков из натуральных материалов. Для удобства стоит сразу приобрести несколько комплектов.

Но не менее важно позаботиться и о комфорте дома. При формировании гардероба стоит добавить в список еще несколько мягких футболок, спортивные штаны, шорты или уютный домашний комплект. Одежда должна быть такой, чтобы ребенок хотел носить ее каждый день.