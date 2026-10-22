5 лайфхаків, які допоможуть при відключеннях світла: запам'ятайте ці ідеї

Відключення електроенергії змушують змінювати звичний побут, оскільки доводиться шукати альтернативні способи зігрітися та приготувати їжу. Однак навіть без світла можна зробити перебування вдома комфортнішим, якщо заздалегідь підготуватися до таких ситуацій.

Є кілька простих лайфхаків, які допоможуть зберегти тепло, розігріти готові страви та приготувати гарячий напій навіть за відсутності електроенергії, пише 24 Канал.

Які лайфхаки є на випадок відключення світла?

Спіть у спальнику, щоб не мерзнути вночі

Якщо температура в оселі почне поступово знижуватися, тоді звичайної ковдри може бути недостатньо. У такому разі можна скористатися туристичним спальником, який допомагає зберігати тепло тіла.

Щоб спати було комфортніше, перед сном можна одягнути суху термобілизну, теплі шкарпетки і скористатися додатковою ковдрою.

Розігрівайте їжу за допомогою кришки та гарячої води

Відсутність світла не означає, що потрібно їсти виключно холодні страви. Якщо є можливість нагріти воду на газовій плиті, тоді її потрібно налити у глибоку сковорідку, а на низ поставити кришку, як підставку.

Коли вода почне нагріватися, на кришку треба поставити тарілку з їжею і накрити зверху кришкою від сковорідки. Рівномірне випаровування води без проблем нагріє усю їжу, тож її можна буде їсти теплою.

Також альтернативою може стати туристичний пальник, якщо вдома індукційна плита. У ньому можна розігріти воду чи приготувати їжу.

Ось як розігріти їжу на газовій плиті: дивіться відео

Зберігайте гарячі напої у термосі

Щоб під час відключень світла не залишитися без чаю або кави, заздалегідь закип’ятіть воду, зробіть напої та перелийте у термос. Завдяки такому лайфхаку теплий напій завжди буде під рукою.

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Зберігайте тепло в кімнаті за допомогою штор

Щоб оселя повільніше охолоджувалася, скористайтеся простими речами, які вже є вдома. Увечері щільно закривайте штори з цупкої тканини. Також можна покласти згорнутий рушник біля нижнього краю вікна чи вхідних дверей, якщо звідти відчутно тягне холодом.

Зробіть запас води та перекусів, які не потребують приготування

Під час відключення світла корисним лайфхаком вважається зібраний невеликий запас продуктів, які можна їсти без підігрівання. Це особливо зручно у тих випадках, якщо електроенергії немає тривалий час, а можливості скористатися газовою плитою теж немає.

Для такого запасу підійдуть консерви, хлібці, крекери, горіхи, сухофрукти та інші продукти для тривалого зберігання. Консерви рекомендовано обирати з кільцевим відкривачем, щоб їх можна було відкрити без додаткових інструментів.