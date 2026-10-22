5 лайфхаков, которые пригодятся при отключениях света: запомните эти идеи

Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут сохранить тепло, разогреть готовые блюда и приготовить горячий напиток даже при отсутствии электричества, пишет 24 Канал.

Какие лайфхаки есть на случай отключения света?

Спите в спальном мешке, чтобы не мерзнуть ночью

Если температура в доме начнет постепенно снижаться, обычного одеяла может оказаться недостаточно. В таком случае можно воспользоваться туристическим спальником, который помогает сохранять тепло тела.

Чтобы спать было комфортнее, перед сном можно надеть сухое термобелье, теплые носки и воспользоваться дополнительным одеялом.

Разогревайте еду с помощью крышки и горячей воды

Отсутствие света не означает, что нужно есть исключительно холодные блюда. Если есть возможность нагреть воду на газовой плите, то ее нужно налить в глубокую сковороду, а на дно поставить крышку в качестве подставки.

Когда вода начнет нагреваться, на крышку нужно поставить тарелку с едой и накрыть сверху крышкой от сковороды. Равномерное испарение воды без проблем нагреет всю еду, поэтому ее можно будет есть теплой.

Также альтернативой может стать туристическая горелка, если дома есть индукционная плита. На ней можно подогреть воду или приготовить еду.

Вот как разогреть еду на газовой плите: смотрите видео

Храните горячие напитки в термосе

Чтобы во время отключений не остаться без чая или кофе, заранее вскипятите воду, приготовьте напитки и перелейте в термос. Благодаря такому лайфхаку теплый напиток всегда будет под рукой.

РЕКЛАМА / Придбати туристичний пальник, спальник, термос чи продукти на випадок відключення світла можна Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість замовлення за фото. Покупці на Prom часто замовляють речі для дому, їжу чи потрібні дрібниці у разі блекауту. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%. \ РЕКЛАМА

Сохраняйте тепло в комнате с помощью штор

Чтобы дом остывал медленнее, воспользуйтесь простыми вещами, которые уже есть дома. Вечером плотно закрывайте шторы из плотной ткани. Также можно положить свернутое полотенце у нижнего края окна или входной двери, если оттуда ощутимо тянет холодом.

Запаситесь водой и перекусами, не требующими приготовления

Во время отключения света полезным лайфхаком считается небольшой запас продуктов, которые можно есть без подогрева. Это особенно удобно в тех случаях, если электроэнергии нет в течение длительного времени, а возможности воспользоваться газовой плитой тоже нет.

Для такого запаса подойдут консервы, хлебцы, крекеры, орехи, сухофрукты и другие продукты длительного хранения. Консервы рекомендуется выбирать с кольцевым открывателем, чтобы их можно было открыть без дополнительных инструментов.