Які гриби можна збирати в лісі: 10 найпопулярніших видів, що ростуть в Україні

В українських лісах ростуть десятки видів їстівних грибів, і на відміну від багатьох європейських країн, їх збір для особистих потреб не має суворих обмежень. Похід за грибами – гарна можливість провести час на природі чи зробити смачні запаси їжі на зиму.

Грибникам-початківцям радимо ознайомитися з найпопулярнішими грибами, щоб зуміти їх визначити, оскільки деякі їстівні види мають схожих двійників. Glavred пише, що потрібно звертати увагу на форму, колір капелюшка, будову ніжки, місце росту й сезон появи.

Які їстівні гриби можна збирати в лісі?

Білий гриб

Грибники вважають його найціннішим лісовим грибом. Найчастіше він росте у змішаних лісах Полісся чи Прикарпаття. Росте боровик з червня по жовтень поряд з дубами, соснами, ялинами, березами та грабами. Білі гриби можуть мати високу ніжку з невеличкою шапочкою або масивний капелюшок і коротку ніжку.

Груздь

Шукати цей гриб в лісі можна вже від середини літа й до кінця вересня. Найчастіше він росте у листяних та хвойно-листяних лісах.



Ось так виглядає груздь / Фото Pinterest

Лисички

Ці гриби поширені майже по всій Україні, а найчастіше зустрічаються в соснових лісах. Втім, під час тривалої посухи їхній ріст сповільнюється.

Гливи

Ці гриби мають одну цікаву особливість. Їхні спори здатні паралізувати круглих черв’яків, що мешкають у ґрунті, після чого гриб їх перетравлює. Ростуть гливи великими пучками на сухих чи ослаблених деревах та пнях.

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Часто їх можна побачити на дубах, вербах, осиках та березах. В одному пучку часом можна знайти від 30 до 40 грибів. Для приготування використовують лише капелюшки, без ніжок. Сезон збору триває з початку осені.

Опеньки

Найбільше грибники люблять осінні опеньки. Починати пошуки можна вже з кінця серпня. Найбільше опеньок буває у вересні, коли вони починають рости великими колоніями.

Опеньки трапляються у змішаних лісах, а також на пнях і зрубаних деревах. Вони часто ростуть біля дубів, сосен, тополь, беріз, акацій та в’язів.

Як виглядають опеньки: дивіться відео

Моховик

Молоді гриби моховика плутають з підберезниками, а старші – з білими грибами. Найпоширенішими вважаються зелені моховики. Вони ростуть у листяних та змішаних лісах, переважно біля тих ділянок, що вкриті мохом. Також їх можна знайти біля хвойних дерев, каштанів, лип і буків.

Сезон триває з травня до листопада. Після збору моховики радять одразу готувати, оскільки вони швидко темніють, а для сушіння не підходять.

Маслюки

До роду маслюків належить багато різновидів, серед яких болотні, білі, жовті, модринові тощо. У наших лісах трапляються найчастіше саме модринові. Збирають їх переважно з липня до початку жовтня, а ростуть вони у листяних лісах.

Підберезник

Цей гриб легко впізнати за дрібними й темними лусочками на ніжці. Як випливає з назви, ці гриби ростуть поруч з березами. Найчастіше вони ховаються у затінених місцях серед високої трави.

Збирають підберезники з липня до перших холодів. Найкращий час для пошуку – після дощу.

Сироїжка

У природі налічується близько пів сотні сироїжок, і більшість з них вважаються їстівними. Деякі різновиди мають гіркувату м’якоть, але після замочування й відварювання присмак зникає. Якщо ж гриб має різко пекучий смак, це може свідчити про його неїстівність.

Підосичник

Найпоширенішими в Україні є червоні, жовто-бурі, ялинові, соснові чи дубові різновиди підосичників. Ростуть вони у вологих і затінених місцях, а знайти їх можна вже у липні. Сезон підосичників триватиме до кінця вересня.

Як виглядає польський гриб?

Польський гриб часто плутають з жовчним грибом та білим грибом, які мають відмінні зовнішні ознаки. Польський гриб відзначається коричневим капелюшком, щільною ніжкою та м'якоттю, що набуває синього відтінку після розрізання.

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.