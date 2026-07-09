Гриб росте у лісах Європи, але найбільше розрісся у Польщі, тому його й називають польським, пише Fermer blog. Його цінують за гарний смак і те, що він рідко буває червивим, проте недосвідчені грибники плутають його з іншими видами.

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Щоб уникнути помилок варто знати головні ознаки польського гриба й найвідоміших його двійників, які ростуть в наших лісах.

Де росте і як виглядає польський гриб?

Польський гриб найчастіше росте у хвойних, особливо соснових і ялинових лісах, хоч іноді зустрічається під дубами, буками та каштанами. Основний сезон збору починається з серпня до середини осені, а найбільше грибів з’являється після теплих дощів.

Впізнати польський гриб можна за коричневим капелюшком діаметром від 3 до 9 сантиметрів. У молодих грибів він опуклий і трохи липкий, а далі вже стає сухим на дотик.

Ніжка гриба щільна, циліндрична, світліша у верхній частині й жовтувата біля основи. Характерна ознака – м’якоть, яка після розрізання набуває синюватого відтінку.

Грибники радять оглядати місця під шаром соснової хвої та папороті, оскільки польські гриби часто ховаються саме там.

Огляд польських грибів: дивіться відео

Як відрізнити польські гриби від двійників?

Найчастіше польський гриб плутають із жовчним грибом. Зовні вони дуже схожі, але жовчний гриб має темну сітку на ніжці, рожевуватий трубчастий шар під капелюшком, товсту бочкоподібну ніжку та жовтими відтінками біля основи й під капелюшком. У сирому вигляді цей гриб є отруйним, тому збирати його не рекомендують.

Нерідко польський гриб порівнюють з білим грибом (боровиком), але між ними є кілька помітних відмінностей. Білий гриб має більший капелюшок і масивнішу ніжку, а його м’якоть після розрізання не змінює колір.

Як виглядає боровик: дивіться відео

Також польський гриб іноді плутають із зеленим моховиком. Обидва види мають схожу будову, однак у моховика капелюшок світліший – жовтувато-коричневий, а ніжка значно тонша й без характерної сітки. М’якоть цього гриба теж може синіти після пошкодження.

Загалом фахівці зазначають, що як тільки виникають найменші сумніви щодо виду гриба, його краще залишити в лісі. Це допоможе уникнути небезпечних помилок й зробить "тихе полювання" безпечним.

Коли варто йти до лісу по гриби?

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.

Збирати гриби найкраще рано вранці у менш прохідних стежках, враховуючи симбіоз різних видів з деревами. Підберезники ростуть біля сосен, дубів чи грабів, а жовтий боровик росте поруч з модринами.