Гриб растет в лесах Европы, но наиболее широко распространен в Польше, поэтому его и называют польским, пишет Fermer blog. Его ценят за прекрасный вкус и за то, что он редко бывает червивым, однако неопытные грибники путают его с другими видами.

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Чтобы избежать ошибок, стоит знать основные признаки польского гриба и его самых известных двойников, которые растут в наших лесах.

Где растет и как выглядит польский гриб?

Польский гриб чаще всего растет в хвойных, особенно сосновых и еловых лесах, хотя иногда встречается под дубами, буками и каштанами. Основной сезон сбора начинается с августа и длится до середины осени, а больше всего грибов появляется после теплых дождей.

Узнать польский гриб можно по коричневой шляпке диаметром от 3 до 9 сантиметров. У молодых грибов она выпуклая и немного липкая, а затем становится сухой на ощупь.

Ножка гриба плотная, цилиндрическая, светлее в верхней части и желтоватая у основания. Характерный признак – мякоть, которая после разрезания приобретает синеватый оттенок.

Грибники советуют осматривать места под слоем сосновой хвои и папоротника, поскольку польские грибы часто прячутся именно там.

Осмотр польских грибов: смотрите видео

Как отличить польские грибы от двойников?

Чаще всего польский гриб путают с желчным грибом. Внешне они очень похожи, но желчный гриб имеет темную сетку на ножке, розоватый трубчатый слой под шляпкой, толстую бочкообразную ножку и желтые оттенки у основания и под шляпкой. В сыром виде этот гриб ядовит, поэтому собирать его не рекомендуется.

Нередко польский гриб сравнивают с белым грибом (боровиком), но между ними есть несколько заметных отличий. У белого гриба шляпка больше, а ножка массивнее, а его мякоть после разрезания не меняет цвет.

Как выглядит боровик: смотрите видео

Также польский гриб иногда путают с зеленым моховиком. Оба вида имеют схожее строение, однако у моховика шляпка светлее – желтовато-коричневая, а ножка значительно тоньше и без характерной сетки. Мякоть этого гриба тоже может синеть после повреждения.

В целом специалисты отмечают, что как только возникают малейшие сомнения относительно вида гриба, его лучше оставить в лесу. Это поможет избежать опасных ошибок и сделает "тихую охоту" безопасной.

Когда стоит отправляться в лес за грибами?

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага влияет на их быстрый рост и формирование плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.

Собирать грибы лучше всего рано утром на малопроходимых тропинках, учитывая симбиоз различных видов с деревьями. Подберезовики растут возле сосен, дубов или грабов, а желтый боровик – рядом с лиственницами.