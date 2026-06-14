Цей багаторічник неможливо вбити: квітка цвістиме цілий рік взагалі без догляду

Багато дачників шукають рослини, що мають розкішний вигляд за мінімального догляду. Та цей один багаторічник – однозначний фаворит. Рік за роком він цвістиме і за палючої спеки, і майже без поливу.

Якщо ви мрієте про розкішний квітучий сад, але зовсім не вмієте доглядати за рослинами, вихід є – можна висадити навколо цинії. Вони невибагливі, цвітуть протягом цілого сезону та рідко потребують поливу, пише Real Simple.

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Яку рослину висадити в саду?

Цинії – це ідеальний вибір, якщо ваш сад сонячний і часто опиняється під прямими променями, а температура там тримається висока. Чимало рослин не можуть рости в таких умовах: листя обгоряє, або ж вони потребують дуже частого поливу. Втім, цинії на диво невибагливі та процвітають в спекотних, сонячних і сухих умовах.

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Наприкінці кожного сезону просто потрібно обрізати квіти – і наступного року вони повернуться з навіть пишнішим цвітінням.

Тепла температура та 6-8 годин повного сонця щодня є важливими для їхнього швидкого циклу росту, дозволяючи рослинам цвісти лише через 50-90 днів після посадки в ідеальних умовах,

– поділилася експертка Кейт Шнайдер.

Але найважливіша перевага для недосвідчених квітникарів, або ж дачників, що нечасто бувають на ділянці, полягає в тому, що цинії ідеально витримують довгі періоди без дощу чи регулярного поливу. Вони цвістимуть безперервно навіть у найбільш спекотне літо та швидко формуватимуть міцну кореневу систему.



Цинії ідеально переносять посуху та спеку / Фото Pexels

У світі існує понад 20 видів циній, і більшість з них неймовірно легкі у вирощуванні. Та вибір найкращого сорту зазвичай зводиться до того якому кольору та розміру квітів ви надаєте перевагу. Втім, цинії з махровими пелюстками все ж потребуватимуть трохи більше догляду.

Ось кілька простих порад з догляду, що дозволять вирощувати цинії роками без жодних проблем: