Цей багаторічник неможливо вбити: квітка цвістиме цілий рік взагалі без догляду
Багато дачників шукають рослини, що мають розкішний вигляд за мінімального догляду. Та цей один багаторічник – однозначний фаворит. Рік за роком він цвістиме і за палючої спеки, і майже без поливу.
Якщо ви мрієте про розкішний квітучий сад, але зовсім не вмієте доглядати за рослинами, вихід є – можна висадити навколо цинії. Вони невибагливі, цвітуть протягом цілого сезону та рідко потребують поливу, пише Real Simple.
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Яку рослину висадити в саду?
Цинії – це ідеальний вибір, якщо ваш сад сонячний і часто опиняється під прямими променями, а температура там тримається висока. Чимало рослин не можуть рости в таких умовах: листя обгоряє, або ж вони потребують дуже частого поливу. Втім, цинії на диво невибагливі та процвітають в спекотних, сонячних і сухих умовах.
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Наприкінці кожного сезону просто потрібно обрізати квіти – і наступного року вони повернуться з навіть пишнішим цвітінням.
Тепла температура та 6-8 годин повного сонця щодня є важливими для їхнього швидкого циклу росту, дозволяючи рослинам цвісти лише через 50-90 днів після посадки в ідеальних умовах,
– поділилася експертка Кейт Шнайдер.
Але найважливіша перевага для недосвідчених квітникарів, або ж дачників, що нечасто бувають на ділянці, полягає в тому, що цинії ідеально витримують довгі періоди без дощу чи регулярного поливу. Вони цвістимуть безперервно навіть у найбільш спекотне літо та швидко формуватимуть міцну кореневу систему.
Цинії ідеально переносять посуху та спеку / Фото Pexels
У світі існує понад 20 видів циній, і більшість з них неймовірно легкі у вирощуванні. Та вибір найкращого сорту зазвичай зводиться до того якому кольору та розміру квітів ви надаєте перевагу. Втім, цинії з махровими пелюстками все ж потребуватимуть трохи більше догляду.
Ось кілька простих порад з догляду, що дозволять вирощувати цинії роками без жодних проблем:
- Уникайте надто щільної посадки. Перед тим як висаджувати рослини, перевірте їхню потребу у просторі. Найкраще дотримуватися відстані у 30 сантиметрів одна від одної.
- Підживлюйте двічі. Протягом вегетаційного періоду цинії можна вперше підгодувати на ранній стадії росту, а потім ще раз, щойно почнеться цвітіння.
- Регулярно зрізайте головки, що відцвіли. Цей простий трюк допоможе подвоїти кількість цвітіння та продовжити його тривалість. Головне – робити це, коли цвіт тільки починає в'янути.