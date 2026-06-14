Если вы мечтаете о роскошном цветущем саду, но совсем не умеете ухаживать за растениями, выход есть — можно посадить вокруг цинии. Они неприхотливы, цветут в течение всего сезона и редко нуждаются в поливе, пишет Real Simple.

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Какое растение посадить в саду?

Цинии — это идеальный выбор, если ваш сад солнечный и часто находится под прямыми лучами, а температура там держится высокая. Многие растения не могут расти в таких условиях: листья обгорают, или же они требуют очень частого полива. Впрочем, цинии на удивление неприхотливы и процветают в жарких, солнечных и сухих условиях.

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В конце каждого сезона просто нужно обрезать цветы — и в следующем году они вернутся с еще более пышным цветением.

Теплая температура и 6-8 часов полного солнца ежедневно важны для их быстрого цикла роста, позволяя растениям цвести всего через 50-90 дней после посадки в идеальных условиях,

– поделилась эксперт Кейт Шнайдер.

Но самое важное преимущество для неопытных цветоводов или дачников, которые редко бывают на участке, заключается в том, что цинии идеально переносят длительные периоды без дождя или регулярного полива. Они будут цвести непрерывно даже в самое жаркое лето и быстро сформируют крепкую корневую систему.



Цинии идеально переносят засуху и жару / Фото Pexels

В мире существует более 20 видов циний, и большинство из них невероятно просты в выращивании. А выбор лучшего сорта обычно сводится к тому, какой цвет и размер цветов вы предпочитаете. Впрочем, цинии с махровыми лепестками все же потребуют немного большего ухода.

Вот несколько простых советов по уходу, которые позволят выращивать цинии годами без каких-либо проблем: