Посипте це між тротуарною плиткою: копійчаний засіб швидко знищить бур'яни

Бур'яни, що проростають у вузьких щілинах між тротуарною плиткою, псують вигляд доріжок. Побороти небажану зелень восени допоможе один простий засіб із кухні.

Звичайнісінька харчова сода є ефективним контактним гербіцидом для молодої зелені між плитами, пише Merkur.de. Вона роз'їдає та руйнує зелене листя й тканини рослин, з якими контактує. Водночас сода не проникає глибоко до стрижневого коріння, тому найкраще працює проти бур'янів із поверхневою кореневою системою.

Як правильно використовувати соду проти бур'янів?

Якщо зелень росте поодиноко, насипте приблизно одну чайну ложку соди безпосередньо на листя та стебла кожної рослини.

Для обробки великих ділянок розсипте порошок по поверхні плитки з розрахунку близько 225 грамів соди на 9 квадратних метрів.

За допомогою щітки з жорстким ворсом занесіть порошок безпосередньо у шви між бруківкою.



Бур'яни між плиткою – давня проблема багатьох / Фото Pinterest

Як приготувати рідкий розчин із соди?

Щоб білий порошок соди не мав неохайного вигляду на покритті, можна зробити зручний спрей:

Розчиніть близько 10 столових ложок соди в 4 літрах води. Залийте суміш у пульверизатор. Обприскуйте безпосередньо бур'яни та шви між плитами.

Що варто врахувати під час обробки?

Працюйте обережно та не розбризкуйте розчин на квіти, овочі чи інші чутливі рослини поблизу, аби не нашкодити їм.

М'які осінні температури та підвищена вологість створюють ідеальні умови для молодого зілля, тому діяти варто швидко, поки коріння не розрослося.