Посыпьте это между тротуарными плитами: копеечное средство быстро уничтожит сорняки

Обычная пищевая сода является эффективным контактным гербицидом для молодой зелени между плитами, пишет Merkur.de. Она разъедает и разрушает зеленые листья и ткани растений, с которыми вступает в контакт. Однако сода не проникает глубоко к стержневым корням, поэтому лучше всего действует против сорняков с поверхностной корневой системой.

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Как правильно использовать соду против сорняков?

Если зелень растет поодиночке, насыпьте примерно одну чайную ложку соды непосредственно на листья и стебли каждого растения.

Для обработки больших участков рассыпьте порошок по поверхности плитки из расчета около 225 граммов соды на 9 квадратных метров.

С помощью щетки с жестким ворсом занесите порошок непосредственно в швы между брусчаткой.

Сорняки между плиткой – давняя проблема многих / Фото Pinterest

Как приготовить жидкий раствор из соды?

Чтобы белый порошок соды не выглядел неаккуратно на покрытии, можно сделать удобный спрей:

Растворите около 10 столовых ложек соды в 4 литрах воды. Перелейте смесь в пульверизатор. Опрыскайте непосредственно сорняки и швы между плитками.

Что следует учитывать при обработке?

Действуйте осторожно и не разбрызгивайте раствор на цветы, овощи или другие чувствительные растения поблизости, чтобы не навредить им.

Мягкие осенние температуры и повышенная влажность создают идеальные условия для роста молодых сорняков, поэтому действовать следует быстро, пока корни не разрослись.