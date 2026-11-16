Коли на вулиці холодно, особливо приємно провести вечір вдома з чашкою улюбленого напою. Щоб насолодитися ароматною кавою, зовсім не обов’язково йти до кав’ярні. Створити власний кавовий куточок можна просто на кухні, а головним помічником у цьому стане кавоварка.

Кава вже давно стала частиною щоденних ритуалів, пише 24 Канал. Для когось це спосіб прокинутися вранці, для інших – привід зробити невелику перерву посеред робочого дня чи розслабитися після насиченого вечора. Завдяки кавоварці можна швидко приготувати насичений еспресо, ніжний капучино чи лате.

Взимку особливо доречно експериментувати зі смаками: додавати корицю, шоколад чи карамель. Таке поєднання допоможе урізноманітнити звичну каву та зробити домашні вечори ще приємнішими.

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Які напої приготувати взимку?

Пряна кава з корицею

Цей напій сподобається тим, хто любить класичну каву з легкими пряними нотками. Кориця додає їй особливого аромату, який добре пасує до холодної пори року.

Інгредієнти:

1 порція еспресо,

150 мілілітрів молока,

0,5 чайної ложки кориці,

1 чайна ложка меду чи цукру.

Приготування:

Приготуйте еспресо за допомогою кавоварки. Окремо підігрійте молоко та збийте його до легкої пінки. Додайте мед або цукор, перемішайте і влийте молоко до кави. Зверху посипте корицею. За бажанням можна додати дрібку мускатного горіха.



Ароматний напій на холодну пору року / Фото Pexels

Шоколадне лате

Напій поєднує насичений смак кави з молочною текстурою та шоколадними нотками. Шоколадне лате підійде тим, хто хоче чогось ніжного і солодкого.

Інгредієнти:

1 порція еспресо,

180 мілілітрів молока,

20 грамів чорного чи молочного шоколаду,

трохи тертого шоколаду для прикрашання.

Приготування:

Розтопіть шоколад у невеликій кількості гарячого молока та перемішайте до однорідності. Приготуйте еспресо у кавоварці та перелийте його у високу чашку. Далі додайте шоколадну суміш, а потім влийте підігріте збите молоко. Зверху прикрасьте тертим шоколадом.

Карамельний капучино

Це варіант для тих, хто полюбляє каву з м’яким солодким присмаком. Карамель добре поєднується з кавовою гірчинкою, а молочна пінка робить напій особливо ніжним.

Інгредієнти:

1 порція еспресо,

120 мілілітрів молока,

1 – 2 чайні ложки карамельного сиропу,

трохи карамельного соусу для декору.

Приготування:

Спочатку приготуйте еспресо за допомогою кавоварки. Додайте карамельний сироп і перемішайте. Молоко збийте до утворення густої пінки та обережно влийте в чашку з кавою. Наприкінці прикрасьте напій карамельним соусом.

Завдяки кавоварці приготування таких напоїв не потребує багато часу чи складних кулінарних навичок. Достатньо мати улюблені кавові зерна, молоко та кілька додаткових інгредієнтів, щоб перетворити звичайну перерву на маленький домашній ритуал.