Кофейные рецепты на зимний период / Фото: Pexels
Когда на улице холодно, особенно приятно провести вечер дома с чашкой любимого напитка. Чтобы насладиться ароматным кофе, вовсе не обязательно идти в кофейню. Создать свой собственный кофейный уголок можно прямо на кухне, а главным помощником в этом станет кофеварка.
Кофе уже давно стал частью повседневных ритуалов, пишет 24 Канал. Для кого-то это способ проснуться утром, для других – повод сделать небольшой перерыв в середине рабочего дня или расслабиться после насыщенного вечера. Благодаря кофеварке можно быстро приготовить насыщенное эспрессо, нежное капучино или латте.
Зимой особенно уместно экспериментировать со вкусами: добавлять корицу, шоколад или карамель. Такое сочетание поможет разнообразить привычный кофе и сделать домашние вечера еще приятнее.
Какие напитки приготовить зимой?
Пряный кофе с корицей
Этот напиток понравится тем, кто любит классический кофе с легкими пряными нотками. Корица придает ему особый аромат, который хорошо подходит к холодному времени года.
Ингредиенты:
- 1 порция эспрессо,
- 150 миллилитров молока,
- 0,5 чайной ложки корицы,
- 1 чайная ложка меда или сахара.
Приготовление:
Приготовьте эспрессо с помощью кофеварки. Отдельно подогрейте молоко и взбейте его до образования легкой пенки. Добавьте мед или сахар, перемешайте и влейте молоко в кофе. Сверху посыпьте корицей. По желанию можно добавить щепотку мускатного ореха.
Шоколадное латте
Напиток сочетает в себе насыщенный вкус кофе с молочной текстурой и шоколадными нотками. Шоколадное латте подойдет тем, кто хочет чего-то нежного и сладкого.
Ингредиенты:
- 1 порция эспрессо,
- 180 миллилитров молока,
- 20 граммов черного или молочного шоколада,
- немного тертого шоколада для украшения.
Приготовление:
Растопите шоколад в небольшом количестве горячего молока и перемешайте до однородной консистенции. Приготовьте эспрессо в кофеварке и перелейте его в высокую чашку. Затем добавьте шоколадную смесь, а после влейте подогретое взбитое молоко. Сверху украсьте тертым шоколадом.
Карамельный капучино
Это вариант для тех, кто любит кофе с мягким сладковатым привкусом. Карамель хорошо сочетается с кофейной горчинкой, а молочная пенка делает напиток особенно нежным.
Ингредиенты:
- 1 порция эспрессо,
- 120 миллилитров молока,
- 1–2 чайные ложки карамельного сиропа,
- немного карамельного соуса для украшения.
Приготовление:
Сначала приготовьте эспрессо с помощью кофеварки. Добавьте карамельный сироп и перемешайте. Молоко взбейте до образования густой пенки и осторожно влейте в чашку с кофе. В конце украсьте напиток карамельным соусом.
Благодаря кофеварке приготовление таких напитков не требует много времени или сложных кулинарных навыков. Достаточно иметь любимые кофейные зерна, молоко и несколько дополнительных ингредиентов, чтобы превратить обычный перерыв в маленький домашний ритуал.
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