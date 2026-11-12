Плита знову блищатиме: домашній засіб, який легко прибере жир і пригар

Під час приготування їжі на плиті часто залишається пригорілий жир і засохлі залишки їжі. Часто відтерти її не виходить звичайною губкою. У такому випадку варто приготувати домашню пасту, яка чудово впорається з жирними відкладеннями.

Для домашнього засобу знадобиться вода, харчова сода та засіб для миття посуду, пише Deccoria.

Як швидко і легко відчистити плиту?

Харчова сода допомагає видалити засохлі плями, а засіб для миття посуду чудово розчиняє жирові відкладення. Потрібно лише змішати ці два компоненти з водою до утворення пастоподібної консистенції.

Для приготування потрібно змішати:

1 столову ложку соди;

4 столові ложки засобу для миття посуду;

невелику кількість води.

Спосіб створення пасти:

Найкраще спочатку змішати соду із засобом для миття посуду, а тоді поступово додавати воду. Перед очищенням потрібно зняти решітки й пальники. Спершу слід видалити великі частинки їжі й бруд, а тоді нанести пасту на всю поверхню за допомогою губки. Щоб засіб справді подіяв, його на плиті краще залишити приблизно на 20 хвилин. Далі пасту потрібно витерти вологою тканиною з мікрофібри, а тоді ще раз змити теплою водою й протерти насухо.

Цю ж пасту можна використати для очищення пальників та решіток. Слід нанести невелику кількість суміші на губку й залишити на кілька хвилин. Далі достатньо промити водою і висушити. Очищувати їх рекомендовано щіткою, щоб не залити отвори пальника чи форсунки.



Кухонну плиту вдасться очистити домашнім засобом / Фото Pexels

Чавунні решітки не можна замочувати занадто довго, оскільки вони можуть почати з часом іржавіти. А от емальовані решітки варто чистити м’якою губкою, щоб не пошкодити покриття.

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Чим ще можна очистити плиту?

Засіб для миття посуду та оцет . Літр теплої води та столову ложку засобу для миття посуду слід змішати з 1/3 склянки оцту. Цей розчин слід залишити на 30 хвилин на поверхні для кращої дієвості.

. Літр теплої води та столову ложку засобу для миття посуду слід змішати з 1/3 склянки оцту. Цей розчин слід залишити на 30 хвилин на поверхні для кращої дієвості. Цибуля. Нарізану на скибочки цибулю потрібно 20 хвилин варити, а після охолодження процідити. Отриманий засіб можна використовувати для протирання конфорок та решіток.

Нарізану на скибочки цибулю потрібно 20 хвилин варити, а після охолодження процідити. Отриманий засіб можна використовувати для протирання конфорок та решіток. Рідке мило. У миску з теплою водою достатньо додати 2 – 3 натискання на помпу. Цією рідиною можна протирати решітки та конфорки.

Щоб жир не накопичувався, найкраще регулярно його видаляти разом із пригорілими залишками. Регулярне миття зробить очищення набагато ефективнішим.